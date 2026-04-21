الخارجية الإيرانية : لا قرار نهائي بشأن المشاركة في مفاوضات باكستان

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في مفاوضات باكستان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وتتزايد حالة الغموض حول التحركات الدبلوماسية المرتقبة مع بقاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في العاصمة واشنطن، رغم التوقعات السابقة بمغادرته إلى باكستان صباح الثلاثاء لإجراء جولة المفاوضات الثانية مع إيران.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة “سي إن إن”، فإن موعد الرحلة لم يحسم بعد، في ظل استمرار مشاورات داخل البيت الأبيض لتحديد الخطوات المقبلة.

وتشير المعلومات إلى أن الإدارة الأميركية تعقد سلسلة من الاجتماعات السياسية الإضافية بمشاركة فانس، ما يعكس حساسية المرحلة وتعقيد الملفات المطروحة، خاصة في ظل ترقب دولي لما ستؤول إليه جهود التهدئة.