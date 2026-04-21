ترامب يتهم إيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار “مرات عديدة”

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار “مرات عديدة”، في وقت تتصاعد فيه حالة الغموض بشأن إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في إسلام آباد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة “في موقع تفاوضي قوي” مع إيران، معربًا عن ثقته في التوصل في نهاية المطاف إلى ما وصفه بـ“صفقة رائعة”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ دبلوماسية متسارعة لإحياء المحادثات قبل انتهاء الهدنة المؤقتة.

في المقابل، نفت طهران إرسال أي وفد رسمي إلى باكستان حتى الآن، ما يعكس استمرار التباين في المواقف، رغم وجود مؤشرات على تحركات دبلوماسية خلف الكواليس.

وتواجه عملية استئناف المفاوضات تحديات كبيرة، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية، فضلاً عن حالة من الضبابية التي تكتنف مستقبل وقف إطلاق النار، المقرر أن ينتهي خلال أيام.

وبحسب مصدر باكستاني مطلع على سير المناقشات، فإن هناك “زخمًا متزايدًا” لدفع الأطراف نحو استئناف الحوار اعتبارًا من يوم الأربعاء، رغم أن إيران كانت قد استبعدت في وقت سابق عقد جولة جديدة خلال الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية أن نائب الرئيس جي دي فانس يعتزم التوجه إلى باكستان للمشاركة في المحادثات، في خطوة تعكس جدية التحركات الأمريكية.

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران أبلغت وسطاء إقليميين بنيتها إرسال وفد إلى إسلام آباد، ما يشير إلى احتمال حدوث انفراجة محدودة في المواقف.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الولايات المتحدة باتت “أقرب من أي وقت مضى” للتوصل إلى اتفاق مع إيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة التفاهمات المحتملة.

في المقابل، صعّد الداخل الإيراني من لهجته، حيث حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن طهران ستكشف “أوراقًا جديدة” في حال تجدد المواجهات. وأكد أن بلاده “لن تقبل التفاوض تحت التهديد”، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لخيارات ميدانية بديلة خلال الفترة الماضية.

وتعكس هذه التصريحات المتبادلة حالة من التوتر الحذر، حيث تتقاطع الجهود الدبلوماسية مع احتمالات التصعيد، في وقت تترقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مآلات الهدنة وإمكانية تحويلها إلى اتفاق دائم يحد من التوتر في المنطقة.