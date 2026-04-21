تعاون مصري - تركي في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية للأطفال

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ماهينور أوزدمير وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة حول "تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية" بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، لدعوتها للمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول "تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية"، المقرر عقده بأنقرة في الفترة من 21 إبريل إلى 22 إبريل.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة، فضلا عن مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في فبراير الماضي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

واستعرض اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات الأسرة وتمكينها والخدمات الاجتماعية للأطفال والمرأة وذوي الإعاقة، وكبار السن خاصة فيما يتعلق بالقواعد المنظمة والخدمات المقدمة، فضلا عن التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة مجال الحرف اليدوية وتسويق المنتجات التراثية.

من المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.