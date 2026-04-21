سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الأسود في المخ؟

يبحث كثير من مرضي اضطراب فرط الحركة و تشتيت الانتباه(ADHD) عن حلول من خلال الاهتمام بالتغذية السليمة التى تساعد على تحسين التركيز و زيادة الانتباه ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير اهمية تناول التوت الاسود لتدعيم صحة الدماغ.

فوائد التوت الاسود لمرضى ADHD..

يحتوى التوت الأسود على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، وهذه المركبات لها فوائد مثبتة لصحة الدماغ والذاكرة، وأهمها:

1- التوت الأسود يساعد في تحسين المزاج والتقليل من القلق و التوتر..

المركبات الموجودة فيه تحفز إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين اللي بيحفز الاحساس بالشبع وبينظم حركة الامعاء والدوبامين، مما يساعد في تحسين شعورك العام ويزيد من التركيز والراحة النفسية وبيزود التركيز وكمان مفيد جداً في حالات الADHD .

2- مقاومة التدهور المعرفي:

الاستهلاك المنتظم للتوت الأسود قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر والخرف.

3- تحسين التركيز والانتباه:

بسبب تأثيره الإيجابي على الناقلات العصبية، خاصة الدوبامين، الذي يؤثر على الانتباه والتحفيز.

4- مقاومة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ:

وهما من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على الوظائف المعرفية.

5-تعزيز الذاكرة قصيرة وطويلة المدى:

الأنثوسيانين يُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، ويُنشّط إشارات الخلايا العصبية، مما يساعد في تقوية الذاكرة.

المصدر ديلي ميرور