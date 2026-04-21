سر لـ مرضى ADHD.. ماذا يفعل التوت الأسود في المخ؟

رنا عصمت

يبحث كثير من مرضي اضطراب فرط الحركة و تشتيت الانتباه(ADHD) عن حلول من خلال الاهتمام بالتغذية السليمة التى تساعد على تحسين التركيز و زيادة الانتباه ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير اهمية تناول التوت الاسود لتدعيم صحة الدماغ.

فوائد التوت الاسود لمرضى ADHD..

 

يحتوى التوت الأسود على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، وهذه المركبات لها فوائد مثبتة لصحة الدماغ والذاكرة، وأهمها:

1- التوت الأسود يساعد في تحسين المزاج والتقليل من القلق و التوتر..

 المركبات الموجودة فيه تحفز إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين اللي بيحفز الاحساس بالشبع وبينظم حركة الامعاء والدوبامين، مما يساعد في تحسين شعورك العام ويزيد من التركيز والراحة النفسية وبيزود التركيز وكمان مفيد جداً في حالات الADHD .

2- مقاومة التدهور المعرفي:

 الاستهلاك المنتظم للتوت الأسود قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر والخرف.

3- تحسين التركيز والانتباه: 

بسبب تأثيره الإيجابي على الناقلات العصبية، خاصة الدوبامين، الذي يؤثر على الانتباه والتحفيز.

4- مقاومة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ:

 وهما من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على الوظائف المعرفية.

5-تعزيز الذاكرة قصيرة وطويلة المدى: 

الأنثوسيانين يُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ، ويُنشّط إشارات الخلايا العصبية، مما يساعد في تقوية الذاكرة.

المصدر ديلي ميرور

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

هل السحر يؤخر الزواج

هل السحر يؤخر الزواج؟ .. 17 حقيقة لا يعرفها كثيرون فتؤجل أفراحهم

الزمالك

الزمالك يطلب السعة الكاملة للجماهير في نهائي الكونفدرالية

بونوتشي

حلم إيطالي بقيادة جوارديولا.. بونوتشي يدعو لثورة كروية شاملة في «الآتزوري»

بيراميدز

صدمة في بيراميدز.. غياب نجمي الفريق أمام الزمالك بسبب الإصابة

ليلى علوي تتألق بفستان فرعوني في مهرجان أسوان الدولي

ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى
ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى
ليلى علوى تتألق بفستان فرعونى فى مهرجان أسوان الدولى

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

فيديو

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد