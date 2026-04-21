إنشاء مبنى جديد بمستشفى بركة السبع المركزى بـ 60 مليون جنيه

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عن البدء في إنشاء مبنى جديد بمستشفى بركة السبع المركزي باستثمارات بلغت 60 مليون جنيه ، بالمشاركة المجتمعية وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1023 لسنة 2026 بقبول وزارة الصحة والسكان التبرع المقدم من شركة "إم أى جى" المجموعة المصرية الدولية للهندسة والمقاولات ، بالتنسيق مع النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ عن دائرة قويسنا وبركة السبع .

جاء ذلك القرار ترجمة حقيقة لما تم رصده خلال الجولة الأولى لمحافظ المنوفية الميدانية بمستشفى بركة السبع ، وأعقبها عقد اجتماع بمسؤولي الصحة بالمحافظة والشركة المنفذة لمناقشة آلية تنفيذ مبنى جديد على مساحة 1000 متر2 بموقع مبنى الحروق القديم الذى تم إزالته لتحسين مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وقال اللواء عمرو الغريب أننا نسعي دائما لتحسين جودة الخدمة لأهالينا وخصوصا في المجال الصحي ونعمل علي تذليل كافة المعوقات للمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين .

وثمن محافظ المنوفية جهود المشاركة المجتمعية في خدمة أهالي المحافظة ودعم رؤية محافظ المنوفية في تنفيذ المشروعات الخدمية.