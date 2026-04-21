نقابة الصحفيين تختتم الدورة التدريبية لـ صحفيي القناة وسيناء

تدريب الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اختتمت نقابة الصحفيين، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للصحفيين من مدن القناة وسيناء، داخل مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، والذي نُظم بالتعاون مع نقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام، وبرعاية هيئة قناة السويس في إطار خطة تستهدف تطوير المهارات المهنية ومواكبة التحولات الحديثة في العمل الصحفي.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال الانفتاح على مؤسسات الدولة والتعاون مع النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين.

وأضاف أن هيئة قناة السويس مستمرة في تطوير منظومة التدريب وفق أحدث النظم التكنولوجية، من خلال أكاديمية التدريب البحري والمحاكاةذ ومركز الإبداع والتميز، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن دعم وتأهيل الكوادر الإعلامية يمثل جزءًا من رؤية متكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي.

أوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء المهني للصحفيين، عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل المهارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أن مركز الإبداع والتميز يُعد نموذجًا متطورًا للبنية التحتية التدريبية الداعمة للمهنة.

وأكد نقيب الصحفيين أهمية استمرار التعاون مع هيئة قناة السويس، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الصحفيين ومواكبة متطلبات العصر.

 أشار محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التدريب والتطوير بالنقابة، بنقا إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم الصحفيين مهنيًا وتقنيًا، موضحًا أن البرنامج تضمن تدريبات متخصصة في مجالات التحرير الصحفي، وصحافة الموبايل، والتحول الرقمي، وإنتاج المحتوى، واستخدام الذكاء الاصطناعي على مدار أربعة أيام متواصلة.

وأضاف أن هذه البرامج تعزز من قدرات الصحفيين على التعامل مع الأدوات الحديثة، بما يسهم في تطوير جودة المحتوى الإعلامي، ويواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل الصحفي.

 أكد أشرف عباس رئيس مجلس أمناء المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن الشراكة بين النقابة وهيئة قناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي في مجال التدريب الإعلامي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات الصحفيين أصبح ضرورة حتمية في ظل التغيرات المتلاحقة في أدوات وأساليب العمل الصحفي.

وعلى مدار أيام البرنامج، تنوعت المحاضرات التدريبية، حيث تناول اليومان الأول والثاني استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحافة مع المحاضر حسام مصطفى، بينما خُصص اليوم الثالث لأساسيات التحرير الصحفي مع طلعت إسماعيل، واختُتم البرنامج في يومه الرابع بمحاضرة حول صحافة الفيديو قدمها أسامة الديب، والتي تناولت مهارات التصوير وإنتاج الفيديوهات وفق معايير مهنية حديثة.

ويُعد مركز الإبداع والتميز أحد أبرز الصروح التدريبية التابعة لهيئة قناة السويس، حيث يضم قاعات مجهزة بأحدث وسائل العرض والتكنولوجيا، إلى جانب استوديوهات تسجيل صوتي ومرئي، بما يوفر بيئة تدريبية متكاملة تسهم في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

نقابة الصحفيين مدن القناة الإسماعيلية

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

