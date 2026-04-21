بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم لا يقاوم.
المكونات
- دجاجة.
التتبيلة:
- بصلة كبيرة.
- 2 فص ثوم.
- 1 فلفل أحمر.
- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 2 ملعقة صغيرة صلصة.
- 4 ملعقة كبيرة دبس رمان.
- عصير ليمونة.
- ملح وفلفل.
- زعتر.
- بابريكا.
الخضار:
- 3 بصلة شرائح.
- بطاطس شرائح.
- ملح وفلفل.
- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- كوب ونصف مياه.
طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ
- فى الكبة يضاف البصل مع الثوم والفلفل الأحمر وباقى مقادير التتبيل ويفرم.
- يتبل الدجاج بالخليط.
- فى بايركس تضاف البطاطس مع البصل وزيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل.
- يضاف الدجاج المتبل مع البطاطس والماء وتتطهى بالفرن وتقدم.