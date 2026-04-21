بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم لا يقاوم.

المكونات

- دجاجة.

التتبيلة:

- بصلة كبيرة.

- 2 فص ثوم.

- 1 فلفل أحمر.

- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

- 2 ملعقة صغيرة صلصة.

- 4 ملعقة كبيرة دبس رمان.

- عصير ليمونة.

- ملح وفلفل.

- زعتر.

- بابريكا.

الخضار:

- 3 بصلة شرائح.

- بطاطس شرائح.

- ملح وفلفل.

- 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

- كوب ونصف مياه.

طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

- فى الكبة يضاف البصل مع الثوم والفلفل الأحمر وباقى مقادير التتبيل ويفرم.

- يتبل الدجاج بالخليط.

- فى بايركس تضاف البطاطس مع البصل وزيت الزيتون وتتبل بالملح والفلفل.

- يضاف الدجاج المتبل مع البطاطس والماء وتتطهى بالفرن وتقدم.