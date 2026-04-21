ليلى علوي تتألق بفستان فرعوني في مهرجان أسوان الدولي

شاركت النجمة ليلى علوى، في حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة لأفلام المرأة، التى تُقام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجارى، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلاده.

واعتمدت ليلى علوى على ارتدائها فستانا باللون الاسود مستوحى من النقوشات الفرعونية يتماشي مع الثقافة المصرية وهو ما جعل إطلالتها تتماشي مع تكريمها بجائزة إيزيس للإنجاز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الالوان النوود الترابية التى تتماشي مع ستايل الفستان الفرعونى .

كما تميل ليلى علوى، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه،الذي يبرز جمال أنوثتها.

