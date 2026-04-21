الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

رنا عصمت

تعتبر فاكهة الخوخ من أهم الفواكه الصيفية من حيث الطعم اللذيذ والفوائد الصحية التى لا تعد ولا تحصى، كما أنها تتميز بملمس القطيفة ، وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد الخوخ الصحية و أثره على البشرة و الشعر وفقا لموقع ديلي ميرور.


 

من فوائد الخوخ للقولون والجهاز الهضمي:

-الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء؛ وذلك بسبب احتواء الحبة الواحدة من الخوخ على 2 غرام من الألياف الغذائية.

-تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، مما يحسن وظيفة الجهاز الهضمي.

-عرفت زهور شجرة الخوخ أيضاً في الطب الصيني التقليدي للحفاظ على صحة ووظيفة الجهاز الهضمي.

 فوائد الخوخ للوقاية من السرطان..

يساعد الخوخ في الوقاية من السرطان لاحتوائه على كميات جيدة من فيتامين سي، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل مستويات الجذور الحرة في الخلايا، ويمنع تحولها لخلايا سرطانية.

 فوائد الخوخ للقلب وتقليل الكوليسترول

يساعد احتواء الخوخ على الألياف الغذائية على تقليل خطر التعرض لأمراض القلب، وارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم.

فمن فوائد الخوخ في التقليل من خطر هذه الأمراض قدرة بعض مركباته على الارتباط بالحمض الصفراوي الذي يتم تصنيعه باستخدام الكوليسترول؛ لذلك فإن تناول الخوخ يزيد حاجة الجسم لتصنيع الحمض الصفرواي، وبالتالي استهلاك كميات أكبر من الكوليسترول وخفض معدلاته في الدم.

 فوائد الخوخ لمرضى الضغط

تعتبر العلاقة بين الخوخ والضغط إيجابية، إذ يساعد احتواء الخوخ على البوتاسيوم في التقليل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والجلطات.

فوائد الخوخ لمرضى السكري

تتعدد فوائد الخوخ لمرضى السكري، حيث تساعد الألياف الغذائية في تقليل خطر الإصابة بارتفاع معدلات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين المرتبطة بمرض السكري.

 فوائد الخوخ للرجال

يعد الخوخ غنياً بفيتامين سي الذي يساعد على تحسين تدفق الدم وزيادة هرمون التستوستيرون عند الرجال، وكلاهما مهم للوظيفة الجنسية.

بالإضافة إلى ان الخوخ يساعد علي تخلص الجسم من النيكوتين عن طريق البول عند المدخنين، كما تتعدد فوائد الخوخ للرجال بشكل عام بسبب احتواء الخوخ على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

 فوائد الخوخ للحامل

يعتبر الخوخ من الفواكه التي يمكن تناولها بكميات معتدلة خلال فترة الحمل لتعدد العناصر الغذائية المفيدة فيه، حيث أنه من الممكن أكل الخوخ للحامل في الشهور الأولى أو غيرها من فترات الحمل بكميات معتدلة دون تعريض الجنين لأي خطر.

 فوائد الخوخ للبشرة

لا تقتصر فوائد الخوخ على الفوائد الصحية والوقاية من الأمراض، بل إنه مفيد أيضاً للبشرة، حيث يوفر العديد من الفوائد لها، مثل:

-تعزيز صحة البشرة:

يعمل المحتوى العالي من فيتامين سي في الخوخ على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، حيث يعتبر فيتامين سي من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المهمة للحفاظ على إنتاج كميات كافية من بروتين الكولاجين، ويعتبر الكولاجين من أهم البروتينات المشكلة لبنية البشرة والجلد، والتي تحافظ على مرونتها وتمنع ظهور التجاعيد فيها.

الوقاية من ضرر أشعة الشمس: يحتوي الخوخ على فيتامين أ الذي يساعد على حماية البشرة من الشمس.

ترطيب البشرة:

من فوائد الخوخ للبشرة أن المحتوى العالي من المياه في الخوخ يساعد على الحفاظ على مستويات المياه في البشرة وترطيبها، من خلال منع حدوث الجفاف في الجسم.

 فوائد الخوخ للشعر

تساعد الفيتامينات والمركبات الموجودة في الخوخ على تعويض النقص الحاصل فيها بشكل نسبي، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشعر عند وجود تلف أو تساقط الشعر الناتج عن وجود نقص في أحد الفيتامينات الضرورية الموجودة في الخوخ.

