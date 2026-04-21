الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الدفاع الإيرانية: يجب إخضاع العدو للاستسلام الكامل دبلوماسيا أو في ساحة القتال

ايران
ايران
فسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية موقفًا متشددًا تجاه ما وصفته بـ"العدو"، مؤكدة ضرورة إخضاعه لـ"الاستسلام الكامل" في مختلف المجالات، سواء على الصعيد العسكري أو الدبلوماسي.

جاء هذا التصريح في سياق تصاعد الخطاب السياسي والعسكري في المنطقة، حيث شددت الوزارة على أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإيران يتطلب تكاملاً بين العمليات الميدانية والتحركات الدبلوماسية، بما يضمن فرض واقع جديد يعكس توازنات القوى الحالية.

 ولم تحدد الوزارة بشكل صريح الجهة المقصودة، إلا أن سياق التصريحات يشير إلى التوترات المستمرة مع كل من إسرائيل وحلفائها، في ظل النزاعات الممتدة في أكثر من ساحة إقليمية.

ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس تحولًا نحو مزيد من التشدد في السياسة الدفاعية الإيرانية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، والتطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، إلى جانب المواجهات غير المباشرة في مناطق مثل لبنان وسوريا.

من جانبها، لم تصدر ردود فعل رسمية فورية من الأطراف المعنية، غير أن التصريحات الإيرانية قد تثير مخاوف دولية من احتمالات تصعيد جديد، خصوصًا في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية لاحتواء الأزمات في المنطقة.

 وتأتي هذه التطورات في وقت تحذر فيه عدة أطراف دولية من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع، قد يكون لها تداعيات مباشرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويشير محللون إلى أن الجمع بين الضغط العسكري والتحرك الدبلوماسي يمثل أحد أبرز ملامح الاستراتيجية الإيرانية في إدارة الصراعات، حيث تسعى طهران إلى تعزيز موقعها التفاوضي عبر أدوات متعددة، في ظل بيئة إقليمية معقدة وسريعة التغير.

