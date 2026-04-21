وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شهيدان في غزة وأوامر هدم واستهداف للمواطنين وممتلكاتهم بالضفة والأغوار

أ ش أ

شهد قطاع غزة و محافظات الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، تصعيدا خطيرا، أسفر عن ارتقاء شهيدين، أحدهما طفل، إثر سلسلة من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تركزت في القطاع و رام الله والخليل وجنين والأغوار.

ففى غزة..استشهد مواطنان، أحدهما طالب مدرسة، وأصيب 3 آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطالب أوس حمدي النعسان البالغ من العمر (14 عاما)، والشاب مرزوق أبو نعيم (32 عاما)، ووقوع 3 إصابات بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين على مدرسة ذكور المغير.

وأوضحت الوزارة، أنه باستشهاد النعسان وأبو نعيم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم في الضفة الغربية إلى أربعة، بعد الإعلان عن استشهاد الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عاما) دهساً بمركبة مستوطن في الخليل، والسيدة رجاء فضل بيطاوي (49 عاماً) متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في جنين قبل نحو عامين.

وفي نابلس بالضفة الغربية..اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إسكان الأطباء في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وداهمت منزلا، وفتشته، واعتقلت منه المواطن محمد الأسمر.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عددا من الطرق الفرعية المؤدية إلى بلدة دير شرف في مدينة نابلس، والتي يستخدمها المواطنون للدخول للمدينة، في حال أغلقت قوات الاحتلال الحاجز والبوابات المقامة عند مدخل البلدة.

كما هاجم مستوطنون بلدة بيتا جنوب نابلس.وأفاد رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية بيتا عمر بني شمسة لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة بئر قوزا جنوب البلدة، وطواقم البلدية، أثناء عملها على إصلاح خطوط مياه وكهرباء دمرها المستوطنون الليلة الماضية.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا مركبتين تابعتين لقسم الكهرباء والمياه في البلدية، واعتدوا على الطواقم العاملة بالميدان، كما أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين والمنازل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة عقب انسحاب المستوطنين، ولا يزال يحتجز مواطنا هناك.

وفي جنين بالضفة الغربية..أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت شارعاً رئيسياً في منطقة الحور داخل بلدة جبع جنوب جنين بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وفي بيت لحم بالضفة..أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أمرا يقضي بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، وأمهلت مالكه 14 يوما لإخلائه.

وأفاد رئيس المجلس البلدي في الخضر حسني عيسى، بأن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بهدم منزل المواطن بشار عدنان صلاح، المكون من طابقين مساحة كل طابق 250 مترا مربعا، بنظام "فيلا"، على مساحة دونم، في منطقة أرض الدير غرب البلدة، بعد رفض طلب الاستئناف المقدم لوقف الهدم الذي كان قد سُلّم سابقا.

وأضاف، أن قوات الاحتلال صعّدت في الأشهر الماضية اعتداءاتها بحق المواطنين في منطقة "أرض الدير" التي تمثلت في هدم عدد من المنازل المأهولة وقيد الإنشاء، وأخرى سُلّمت إخطارات بالهدم ووقف العمل إلى عدد من المنازل.

وفي الأغوار.. احتجز مستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شاحنة في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفاد مواطنون، بأن مستوطنين احتجزوا إحدى الشاحنات التي جلبت الأعلاف لمواشيهم في التجمع الذي تسكن فيه عائلتان بعد رحيل عائلتين قبل شهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

وزارة البترول

إنجاز جديد للبترول.. خفض زمن حفر الآبار 10 أيام وتوفير 500 ألف دولار بالصحراء الغربية

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مطالب المواطنين

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد