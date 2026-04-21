شهيدان في غزة وأوامر هدم واستهداف للمواطنين وممتلكاتهم بالضفة والأغوار

شهد قطاع غزة و محافظات الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم الثلاثاء، تصعيدا خطيرا، أسفر عن ارتقاء شهيدين، أحدهما طفل، إثر سلسلة من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تركزت في القطاع و رام الله والخليل وجنين والأغوار.

ففى غزة..استشهد مواطنان، أحدهما طالب مدرسة، وأصيب 3 آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطالب أوس حمدي النعسان البالغ من العمر (14 عاما)، والشاب مرزوق أبو نعيم (32 عاما)، ووقوع 3 إصابات بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين على مدرسة ذكور المغير.

وأوضحت الوزارة، أنه باستشهاد النعسان وأبو نعيم، ترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم في الضفة الغربية إلى أربعة، بعد الإعلان عن استشهاد الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عاما) دهساً بمركبة مستوطن في الخليل، والسيدة رجاء فضل بيطاوي (49 عاماً) متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في جنين قبل نحو عامين.

وفي نابلس بالضفة الغربية..اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إسكان الأطباء في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، وداهمت منزلا، وفتشته، واعتقلت منه المواطن محمد الأسمر.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عددا من الطرق الفرعية المؤدية إلى بلدة دير شرف في مدينة نابلس، والتي يستخدمها المواطنون للدخول للمدينة، في حال أغلقت قوات الاحتلال الحاجز والبوابات المقامة عند مدخل البلدة.

كما هاجم مستوطنون بلدة بيتا جنوب نابلس.وأفاد رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية بيتا عمر بني شمسة لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة بئر قوزا جنوب البلدة، وطواقم البلدية، أثناء عملها على إصلاح خطوط مياه وكهرباء دمرها المستوطنون الليلة الماضية.

وأضاف أن المستوطنين سرقوا مركبتين تابعتين لقسم الكهرباء والمياه في البلدية، واعتدوا على الطواقم العاملة بالميدان، كما أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين والمنازل، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة عقب انسحاب المستوطنين، ولا يزال يحتجز مواطنا هناك.

وفي جنين بالضفة الغربية..أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت شارعاً رئيسياً في منطقة الحور داخل بلدة جبع جنوب جنين بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وفي بيت لحم بالضفة..أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أمرا يقضي بهدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص، وأمهلت مالكه 14 يوما لإخلائه.

وأفاد رئيس المجلس البلدي في الخضر حسني عيسى، بأن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بهدم منزل المواطن بشار عدنان صلاح، المكون من طابقين مساحة كل طابق 250 مترا مربعا، بنظام "فيلا"، على مساحة دونم، في منطقة أرض الدير غرب البلدة، بعد رفض طلب الاستئناف المقدم لوقف الهدم الذي كان قد سُلّم سابقا.

وأضاف، أن قوات الاحتلال صعّدت في الأشهر الماضية اعتداءاتها بحق المواطنين في منطقة "أرض الدير" التي تمثلت في هدم عدد من المنازل المأهولة وقيد الإنشاء، وأخرى سُلّمت إخطارات بالهدم ووقف العمل إلى عدد من المنازل.

وفي الأغوار.. احتجز مستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شاحنة في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفاد مواطنون، بأن مستوطنين احتجزوا إحدى الشاحنات التي جلبت الأعلاف لمواشيهم في التجمع الذي تسكن فيه عائلتان بعد رحيل عائلتين قبل شهر.