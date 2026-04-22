نقل النواب تناقش مشكلات الطرق والسكة الحديد بالصعيد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق والسكة الحديد بمحافظات الصعيد.



حيث ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاي بمحافظة المنيا.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من محافظة المنيا والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإعداد الدراسات اللازمة والمتعلقة بجدوى إنشاء كوبري سطحي للسيارات.

كما ناقشت اللجنة طلب ثانى بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاه على ترعة الابراهيمية بالمعصية شرق مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة المنيا بمخاطبة وزارة التخطيط برغبة المحافظة في إدراج المشروع إنشاء كوبري سملوط ضمن مقترح المحافظة للخطة الاستثمارية 2027/2028، على أن يتم موافاة اللجنة والنائب مقدم طلب الإحاطة بالخطابات المقدمة من المحافظة لوزارة التخطيط في هذا الشأن.

كما أوصت بضرورة التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتماد المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتوفير الاعتمادات المالية اللازم لإنشاؤه على عامين.

وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد أبو بريدعه، بشأن توقف اعمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدخل محافظة المنيا عند قرية ماقوسة والطريق الصحراوي الغربي.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإسراع في سداد جزء من المبالغ المستحقة لوزارة النقل لصالح أعمال نزع الملكية، وذلك لسرعة نهو المشروعات التابعة لوزارة النقل المتوقفة، وتجنبًا لارتفاع تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، على أن يتم موافاة اللجنة بخطاب رسمي بذلك خلال اسبوعين.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة ثانى للنائب أبو بريدعة، بشأن الحاجة إلى رصف وازدواج الطريق السياحي بشرق النيل طريق دير السيدة العذراء مريم وكذلك رصف مدخل قرية نزلة عبيد وطريق مكى بقرية طهنا الجبل.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة المنيا (مديرية الطرق والنقل) بضرورة إدراج مقايسة طريق الشرفا وطريق مكي وطريق مدخل قرية نزلة عبيد ضمن الخطة الاستثمارية لمدرية الطرق والنقل، على أن يتم موافاة اللجنة لذلك.

وكذلك أوصت بقيام محافظة المنيا بمخاطبة السيد وزير الموارد المائية بدراسة متكاملة لتحديد المسار المطلوب والجزء المطلوب تغطيته من ترعة سواده شرق النيل لصالح مشروع رصف وازدواج الطريق السياحي.



واختتمت اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة بموضوع طلب الإحاطة المقدم النائب حازم فاروق طه بشأن عدم إدراج إنشاء محور مروري على النيل يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ابو قرقاص بمحافظة المنيا.

وأوصت اللجنة بموافاتها والنائب مقدم طلب الإحاطة بالجدول الزمنى لبدء ونهو المشروع وتكلفته الاجمالية والجدول الزمني للتنفيذ.



وخلال الاجتماع أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل، ضرورة وسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، مشددا علي أن كل إمكانيات الدولة موجهة لأهلنا وأخواتنا في الصعيد، وهو ما دائما توجه به القيادة السياسية.



وقال قرقر، أن استكمال المشروعات التى تم البدء فيها أمر غاية في الأهمية، وأولوية قصوى للحفاظ علي المال العام وتعظيم الاستفادة من الأموال التي تم إنفاقها في تلك المشروعات.

وتابع قائلا،: " أي مشروع اتفتح من مشروع شغال من سنة 22، يعني أربع سنوات، الأسعار اتغيرت كام مرة؟ والأعباء اللي هتزيد، كلنا مواطنين مصريين، في الآخر، وأي جنيه بيدفع جاي من جيب المصريين أو من مال المصريين، وأي جنيه هنوفره لولادنا كلنا بمعنى لو المشروع كان مقدر له 100 مليون، يحزنني أن أقول أنه يتكلف 200 أو 300 مليون، بسبب التأخر لظروف توفير الموارد"

وواصل حديثه لممثلي الحكومة،:" نحن جميعاً أسرة واحدة، مفيش حد متربص بحد أبداً. كل كلام بنقوله للمصلحة العامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين مثل هدف المبادرة الرئاسية.