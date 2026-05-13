طرح فيلم فخر السويدي على هذه المنصة .. تفاصيل

كشفت منصة شاهد، عن استعدادها طرح الفيلم السعودي، فخر السويدي، خلال اجازة عيد الأضحي المبارك.

فيلم فخر السويدي من إخراج هشام فتحي، عبد الله بامجبور وأسامة صالح.

ومن بطولة فهد المطيري، وفيصل الأحمري، وسعيد القحطاني.

وتدور الأحداث في مدرسة ثانوية السويدي الأهلية، حيث يقرر قائد المدرسة شاهين دبكة باندفاع وتهور كبير تأسيس الفصل الشرعي الحديث الذي أسسه ليكون مشروعه الخاص والمستقل عن النهج السابق للمدرسة.

الجدير بالذكر ان منصة شاهد كانت قد إعلنت عن استعدادها طرح فيلم الست خلال أجازة عيد الأضحي المبارك.

فيلم الست، يتناول محطات من حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وتلعب بطولته مني زكي ومحمد فراج وسيد رجب .