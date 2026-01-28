مطروح الأزهرية تحصد مراكز متقدمة في مسابقة الملتقى الفكري

حصل عدد من طلاب وطالبات المنطقة الازهرية على مراكز متقدمة في مسابقة "الملتقى الفكري" على مستوى الجمهورية.



و​أشاد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالإنجاز الكبير والنتائج المشرفة التي حققها الطلاب في المسابقة على مستوى الجمهورية.

واضاف أن هذا التفوق يأتي نتاجاً للرعاية الشاملة التي توليها المنطقة للنابغين والمبدعين، وذلك بمتابعة وجهد من محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وحاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب.



واكد محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية، أن منطقة مطروح الأزهرية تضع الأنشطة التربوية والملتقيات الفكرية على رأس أولوياتها؛ باعتبارها الأداة الفاعلة لاكتشاف المواهب وتنمية التفكير الناقد لدى الطلاب.

واضاف أن ما حققه الطلاب من مراكز متقدمة يعد انعكاساً لاستراتيجية المنطقة في تطوير مهارات البحث العلمي والابتكار، معرباً عن سعادته بالمستوى الثقافي والأخلاقي الرفيع الذي ظهر به أبناء مطروح في هذا المحفل القومي.

واوضح ان الطلاب حققوا فى قطاع الفتيات نتائج متميزة؛ حيث فازت الطالبة هنا إسلام الصافي، بمعهد فتيات مطروح (ع/ث)، بالمركز الثاني جمهورياً للمرحلة الإعدادية عن بحثها: «سلوكيات يرفضها الدين والمجتمع»، كما حصدت الطالبة مريم السيد أحمد زكي، بذات المعهد، المركز الثالث جمهورياً للمرحلة الثانوية عن بحثها: «الآثار الإيجابية والسلبية لاستخدام الوسائل التكنولوجية»، فيما نالت الطالبة ريناد ماهر محمد، بمعهد أولاد الحاج علي، المركز الخامس جمهورياً للمرحلة الابتدائية.



​وعلى صعيد قطاع البنين، حقق الطالب براء عمرو، بمعهد بنين مطروح، المركز الثالث جمهورياً للمرحلة الثانوية، وفاز الطالب عمرو محمد سعيد، بمعهد مطروح الابتدائي، بالمركز السابع جمهورياً للمرحلة الابتدائية، بينما حصل الطالب أحمد بهاء الدين علي سعد، بمعهد بنين عمر بن عبد العزيز، على المركز الثامن جمهورياً للمرحلة الإعدادية عن بحثه الهادف: «التوعية للتحرش بالأطفال».



ووجه الشيخ عطية سالم الشكر للمشرفين المرافقين للطلاب الذين سهروا على رعايتهم وتوجيههم خلال رحلة المسابقة، كما ثمن جهود الأخصائيين الاجتماعيين وشيوخ المعاهد الفائزة الذين ساهموا في إعداد وتأهيل هؤلاء النماذج المضيئة، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة تكاتف منظومة العمل لإعداد جيل أزهري مبدع قادر على المنافسة في كافة المحافل العلمية.