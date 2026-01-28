قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل "سانريكو" اليابانية
مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين
ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين
رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الحكومية التحدي الحقيقي أمامنا
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
أخبار البلد

ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين

المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الأسبق
المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الأسبق
الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور معتز طلبة، الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي لدورة عام 2026، على مستوى جميع المراكز النقابية، وفي مقدمتها منصب النقيب العام.

وذكرت اللجنة، في بيان رسمي، أن الكشوف الأولية ضمّت 24 مرشحًا على مقعد نقيب عام المهندسين، وذلك عقب انسحاب المهندس أحمد عثمان من السباق الانتخابي، مشيرة إلى أن جميع الأسماء الواردة استوفت الشروط المقررة مبدئيًا لتقديم أوراق الترشح.

اسماء المرشحين على منصب نقيب المهندسين 

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

عبدالسلام غالب عبدالمجيد محمد، ناصر أحمد عبدالجواد رضوان، قطب عنتر قطب البربري، فيصل محمود عوض حسين، عبداللطيف محمد مصطفى مسعود، أيمن فتحي حسين بطيشة، سالم فوزي محمد سالم، عصام صالح مصطفى حسين، خالد صلاح الدين محمد المهدي، مصطفى عبدالخالق علي أبو زيد، عبدالله عبدالمنعم عبدالله سالم، محمد عبدالغني عبدالمطلب، مجدي محمد مسعد محمود، سامي فهمي مصطفى ترك، صالح محمود صالح فرغلي، شريف محمد صبري محمود علي الحلو، حسام إبراهيم العطاوي الشرقاوي البسطاوي، شريف حسين محمد حسين مكّاوي، إبراهيم محمد عبدالعزيز أحمد الحلواني، إيمان إيهاب جابر علام محمد، الحسين أحمد إبراهيم أحمد، محمد السيد محمد، فاروق علي زكي عبدالحكيم، وهاني سيد محمد ضاحي.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، أن هذه الكشوف أولية وتخضع لفترة الطعون والفحص وفقًا للضوابط والجدول الزمني المعلن، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية عقب الفصل في التنازلات الطعون يومي الخميس والجمعة 29 و 30 يناير الجاري، وذلك تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل العملية الانتخابية.

وأوضحت اللجنة، أن انتخابات نقابة المهندسين ستُجرى على عدة مراحل، حيث تُعقد انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب الهندسية يوم الجمعة 27 فبراير 2026، بينما تُجرى انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين يوم الجمعة 6 مارس 2026، مع إجراء جولة الإعادة يوم الجمعة 13 مارس 2026 في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة.

المرشحون على منصب نقيب عام المهندسين 2026
نقابة المهندسين المصرية اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين الدكتور معتز طلبة انتخابات التجديد النصفي نقيب عام المهندسين انتخابات المهندسين نقابة المهندسين نقيب المهندسين موعد انتخابات نقابة المهندسين هاني ضاحي

