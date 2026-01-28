ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور معتز طلبة، الكشوف الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي لدورة عام 2026، على مستوى جميع المراكز النقابية، وفي مقدمتها منصب النقيب العام.

وذكرت اللجنة، في بيان رسمي، أن الكشوف الأولية ضمّت 24 مرشحًا على مقعد نقيب عام المهندسين، وذلك عقب انسحاب المهندس أحمد عثمان من السباق الانتخابي، مشيرة إلى أن جميع الأسماء الواردة استوفت الشروط المقررة مبدئيًا لتقديم أوراق الترشح.

اسماء المرشحين على منصب نقيب المهندسين

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

عبدالسلام غالب عبدالمجيد محمد، ناصر أحمد عبدالجواد رضوان، قطب عنتر قطب البربري، فيصل محمود عوض حسين، عبداللطيف محمد مصطفى مسعود، أيمن فتحي حسين بطيشة، سالم فوزي محمد سالم، عصام صالح مصطفى حسين، خالد صلاح الدين محمد المهدي، مصطفى عبدالخالق علي أبو زيد، عبدالله عبدالمنعم عبدالله سالم، محمد عبدالغني عبدالمطلب، مجدي محمد مسعد محمود، سامي فهمي مصطفى ترك، صالح محمود صالح فرغلي، شريف محمد صبري محمود علي الحلو، حسام إبراهيم العطاوي الشرقاوي البسطاوي، شريف حسين محمد حسين مكّاوي، إبراهيم محمد عبدالعزيز أحمد الحلواني، إيمان إيهاب جابر علام محمد، الحسين أحمد إبراهيم أحمد، محمد السيد محمد، فاروق علي زكي عبدالحكيم، وهاني سيد محمد ضاحي.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، أن هذه الكشوف أولية وتخضع لفترة الطعون والفحص وفقًا للضوابط والجدول الزمني المعلن، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية عقب الفصل في التنازلات الطعون يومي الخميس والجمعة 29 و 30 يناير الجاري، وذلك تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل العملية الانتخابية.

وأوضحت اللجنة، أن انتخابات نقابة المهندسين ستُجرى على عدة مراحل، حيث تُعقد انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب الهندسية يوم الجمعة 27 فبراير 2026، بينما تُجرى انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين يوم الجمعة 6 مارس 2026، مع إجراء جولة الإعادة يوم الجمعة 13 مارس 2026 في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة.