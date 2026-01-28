خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، وممثلي شركة «سين كارز» البلغارية برئاسة روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي للشركة، خطة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع إحدى الشركات أو الكيانات الصناعية المحلية.

حضر اللقاء المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء صلاح رئيس لجنة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.



وخلال اللقاء، استعرضت الشركة البلغارية خطتها لتصنيع مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية تشمل سيارات الركوب، ومركبات نقل البضائع المبردة، ومركبات النقل الجماعي، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات المتراكمة للشركة إلى المصانع العاملة بالسوق المصري، والاستفادة من المنشآت الصناعية القائمة حالياً والقدرات التصنيعية المتاحة في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجي للبحوث والتطوير لتدريب المهندسين والعاملين المصريين.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم كافة أوجه الدعم للمشروع من أجل الإسراع باتخاذ خطوات جادة للتصنيع.

وأشار إلى أن الشراكة مع أحد مصنعي السيارات المحليين ستوفر الوقت والجهد وتسهم في دخول الشركة سريعاً مرحلة التشغيل والإنتاج، في ظل امتلاك السوق المصري حالياً لشركات كبرى تعمل في تصنيع مختلف أنواع المركبات من خلال شراكات مع علامات عالمية، وبعضها يصدر بالفعل إلى الأسواق الأوروبية وعلى رأسها المملكة المتحدة.

وأوضح الوزير أن هذه الشراكة ستعزز تنافسية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتدعم قدرات التصنيع المحلي، وتُرسخ مكانة الدولة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وأكد أهمية استفادة الشركة من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري باعتباره بوابة لإفريقيا ومختلف أسواق المنطقة، إلى جانب الاعتماد على المصانع المحلية المنتجة لمكونات السيارات، والأيدي العاملة الماهرة والمدربة.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة التزام الشركة بالمعايير المحددة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها البرنامج.

ولفت إلى أن التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية يفرض الإسراع في الدخول بمرحلة التصنيع الكمي لزيادة تنافسية الأسعار وضمان حصة مناسبة لمصر في هذه الصناعة الواعدة، مع ضرورة مراعاة دراسات الجدوى ومقارنة أسعار السيارات المنافسة المنتجة حالياً بالسوق المصري.

من جانبه، أكد روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي لشركة «سين كارز» البلغارية حرص الشركة على ضخ استثمارات في مصر للاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري.

وأوضح أن الشركة تدرس حالياً خصائص السوق المحلي وقدرات الموردين وإمكانيات تعميق الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن العمليات التصنيعية للشركة تتميز بالمرونة وسهولة تطويعها لتناسب الخامات المتاحة وظروف الأسواق المختلفة من حيث التكلفة والأسعار النهائية للمركبات.