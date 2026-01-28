قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل "سانريكو" اليابانية
مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين
ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين
رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الحكومية التحدي الحقيقي أمامنا
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
اقتصاد

خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر

جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع  ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، وممثلي شركة «سين كارز» البلغارية برئاسة روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي للشركة، خطة تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع إحدى الشركات أو الكيانات الصناعية المحلية.

حضر اللقاء المهندس خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء صلاح رئيس لجنة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
 

وخلال اللقاء، استعرضت الشركة البلغارية خطتها لتصنيع مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية تشمل سيارات الركوب، ومركبات نقل البضائع المبردة، ومركبات النقل الجماعي، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات المتراكمة للشركة إلى المصانع العاملة بالسوق المصري، والاستفادة من المنشآت الصناعية القائمة حالياً والقدرات التصنيعية المتاحة في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجي للبحوث والتطوير لتدريب المهندسين والعاملين المصريين.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم كافة أوجه الدعم للمشروع من أجل الإسراع باتخاذ خطوات جادة للتصنيع.

وأشار إلى أن الشراكة مع أحد مصنعي السيارات المحليين ستوفر الوقت والجهد وتسهم في دخول الشركة سريعاً مرحلة التشغيل والإنتاج، في ظل امتلاك السوق المصري حالياً لشركات كبرى تعمل في تصنيع مختلف أنواع المركبات من خلال شراكات مع علامات عالمية، وبعضها يصدر بالفعل إلى الأسواق الأوروبية وعلى رأسها المملكة المتحدة.

وأوضح الوزير أن هذه الشراكة ستعزز تنافسية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتدعم قدرات التصنيع المحلي، وتُرسخ مكانة الدولة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وأكد أهمية استفادة الشركة من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري باعتباره بوابة لإفريقيا ومختلف أسواق المنطقة، إلى جانب الاعتماد على المصانع المحلية المنتجة لمكونات السيارات، والأيدي العاملة الماهرة والمدربة.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على ضرورة التزام الشركة بالمعايير المحددة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها البرنامج.

ولفت إلى أن التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية يفرض الإسراع في الدخول بمرحلة التصنيع الكمي لزيادة تنافسية الأسعار وضمان حصة مناسبة لمصر في هذه الصناعة الواعدة، مع ضرورة مراعاة دراسات الجدوى ومقارنة أسعار السيارات المنافسة المنتجة حالياً بالسوق المصري.

من جانبه، أكد روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي لشركة «سين كارز» البلغارية حرص الشركة على ضخ استثمارات في مصر للاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري.

وأوضح أن الشركة تدرس حالياً خصائص السوق المحلي وقدرات الموردين وإمكانيات تعميق الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن العمليات التصنيعية للشركة تتميز بالمرونة وسهولة تطويعها لتناسب الخامات المتاحة وظروف الأسواق المختلفة من حيث التكلفة والأسعار النهائية للمركبات.

الصناعة والنقل النقل الصناعه

