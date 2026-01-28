قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
سعر الفضة يستهدف 150 دولاراً للأونصة خلال ثلاثة أشهر

تتوقع "سيتي جروب" (Citigroup) أن يصل سعر الفضة الفوري إلى مستوى قياسي يبلغ 150 دولاراً للأونصة خلال ثلاثة أشهر، في امتداد لموجة صعود تاريخية دفعت المعدن إلى الارتفاع بنحو 50% خلال يناير.

ويرى محللو البنك، ومن بينهم ماكس لايتون، أن زخم الشراء القوي في الصين سيستمر، مشيرين إلى أن الوصول إلى مستويات سعرية أعلى سيكون ضرورياً لتحفيز حائزي الفضة الحاليين على التخلي عنها.

وكتب المحللون في مذكرة يوم الثلاثاء: "تتحرك الفضة وكأنها "ذهب مضروب في اثنين” أو "ذهب بقوة مضاعفة". وأضافوا: "نعتقد أن هذا المسار مرجح أن يستمر إلى أن تبدو الفضة مغالى في سعرها وفق المعايير التاريخية، مقارنةً بالذهب".

زخم قياسي في الفضة

سجّل سعر الفضة مستوى قياسياً جديداً عند 117.71 دولار يوم الإثنين، بعد أن قفز بما يصل إلى 14%، في أكبر صعود يومي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بطلب فعلي قوي واهتمام مضاربي في سوق منخفضة السيولة نسبياً، مع مؤشرات على أن المشترين في الصين يقودون هذه الموجة.

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

