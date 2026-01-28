سعر الفضة يستهدف 150 دولاراً للأونصة خلال ثلاثة أشهر



تتوقع "سيتي جروب" (Citigroup) أن يصل سعر الفضة الفوري إلى مستوى قياسي يبلغ 150 دولاراً للأونصة خلال ثلاثة أشهر، في امتداد لموجة صعود تاريخية دفعت المعدن إلى الارتفاع بنحو 50% خلال يناير.

ويرى محللو البنك، ومن بينهم ماكس لايتون، أن زخم الشراء القوي في الصين سيستمر، مشيرين إلى أن الوصول إلى مستويات سعرية أعلى سيكون ضرورياً لتحفيز حائزي الفضة الحاليين على التخلي عنها.

وكتب المحللون في مذكرة يوم الثلاثاء: "تتحرك الفضة وكأنها "ذهب مضروب في اثنين” أو "ذهب بقوة مضاعفة". وأضافوا: "نعتقد أن هذا المسار مرجح أن يستمر إلى أن تبدو الفضة مغالى في سعرها وفق المعايير التاريخية، مقارنةً بالذهب".

زخم قياسي في الفضة

سجّل سعر الفضة مستوى قياسياً جديداً عند 117.71 دولار يوم الإثنين، بعد أن قفز بما يصل إلى 14%، في أكبر صعود يومي له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بطلب فعلي قوي واهتمام مضاربي في سوق منخفضة السيولة نسبياً، مع مؤشرات على أن المشترين في الصين يقودون هذه الموجة.