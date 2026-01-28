يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الأربعاء 28-1-2026.
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 64 إلى 68 جنيها للكيلو.
البلطي المتوسط: من 59 إلى 61 جنيها للكيلو.
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيها للكيلو.
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو.
الكابوريا: من 50 إلى 160 جنيها للكيلو.
الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1160 جنيها للكيلو.
جمبري النوع الأول: من 830 إلى 930 جنيها للكيلو.
جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 جنيه للكيلو.
البوري: من 180 إلى 240 جنيها للكيلو.
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيها للكيلو.
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيها للكيلو.
المكرونة السويسي: من 70 إلى 150 جنيها للكيلو.