يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الأربعاء 28-1-2026.

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 64 إلى 68 جنيها للكيلو.

البلطي المتوسط: من 59 إلى 61 جنيها للكيلو.

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيها للكيلو.

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو.

الكابوريا: من 50 إلى 160 جنيها للكيلو.

الجمبري الجامبو: من 960 إلى 1160 جنيها للكيلو.

جمبري النوع الأول: من 830 إلى 930 جنيها للكيلو.

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 جنيه للكيلو.

البوري: من 180 إلى 240 جنيها للكيلو.

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيها للكيلو.

المكرونة السويسي: من 70 إلى 150 جنيها للكيلو.