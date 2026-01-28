قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
النصر للسيارات" تستقبل وفدا من قطاع السياحة لاستعراض أحدث منتجاتها من الحافلات.. صور

حافلات النصر للسيارات
حافلات النصر للسيارات
علياء فوزى

استقبلت شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وفدًا موسعًا ضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى جانب ممثلين عن قطاع النقل السياحي الخاص من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

جاءت الزيارة في إطار التعرف على أحدث منتجات شركة النصر من المركبات والحافلات السياحية المُصنَّعة محليًا، وبحث سبل الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة للشركة في دعم وتطوير منظومة النقل السياحي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية بما يخدم أهداف الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

باص "نصر ستار”

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مصانع الشركة برفقة قيادات ومسؤولي شركة النصر، شملت مصنع الأتوبيسات الذي يضم مجموعة متنوعة من الطرازات الحديثة، من بينها الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”بمواصفات عالمية وبنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وكذلك الميني باص "نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، بالإضافة إلى استعراض المنتج الجديد من الحافلات الكهربائية أتوبيس “نصر EV”، والمقرر بدء إنتاجه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو النقل النظيف والمستدام.

وخلال الزيارة، تم استعراض المراحل التصنيعية والإنتاجية المختلفة داخل المصنع، والأقسام الفنية والهندسية، بما يعكس حجم التطور التكنولوجي الذي شهدته الشركة خلال الفترة الأخيرة، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة. كما تم تسليط الضوء على توريد الشركة لعدد كبير من المركبات لصالح شركات النقل والسياحة والجهات والمؤسسات المختلفة، والتي تعمل حاليًا بكفاءة على الطرق داخل القاهرة وبين المحافظات.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير للإمكانات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركة النصر، مشيدين بمستوى وجودة المركبات المنتجة، وقدرتها على المنافسة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع الشركة لدعم قطاع النقل السياحي ودفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية.

وتؤكد شركة النصر لصناعة السيارات التزامها المستمر بتطوير منتجاتها وتعزيز دورها كشريك وطني رئيسي في صناعة السيارات ودعم قطاعات النقل والسياحة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الصناعة المحلية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

الاحتلال الاسرائيلي يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

عراقجي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

