النصر للسيارات" تستقبل وفدا من قطاع السياحة لاستعراض أحدث منتجاتها من الحافلات.. صور

استقبلت شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وفدًا موسعًا ضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى جانب ممثلين عن قطاع النقل السياحي الخاص من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

جاءت الزيارة في إطار التعرف على أحدث منتجات شركة النصر من المركبات والحافلات السياحية المُصنَّعة محليًا، وبحث سبل الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة للشركة في دعم وتطوير منظومة النقل السياحي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلية بما يخدم أهداف الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

باص "نصر ستار”

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مصانع الشركة برفقة قيادات ومسؤولي شركة النصر، شملت مصنع الأتوبيسات الذي يضم مجموعة متنوعة من الطرازات الحديثة، من بينها الأتوبيس السياحي “نصر سكاي”بمواصفات عالمية وبنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وكذلك الميني باص "نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، بالإضافة إلى استعراض المنتج الجديد من الحافلات الكهربائية أتوبيس “نصر EV”، والمقرر بدء إنتاجه خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو النقل النظيف والمستدام.

وخلال الزيارة، تم استعراض المراحل التصنيعية والإنتاجية المختلفة داخل المصنع، والأقسام الفنية والهندسية، بما يعكس حجم التطور التكنولوجي الذي شهدته الشركة خلال الفترة الأخيرة، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة. كما تم تسليط الضوء على توريد الشركة لعدد كبير من المركبات لصالح شركات النقل والسياحة والجهات والمؤسسات المختلفة، والتي تعمل حاليًا بكفاءة على الطرق داخل القاهرة وبين المحافظات.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم الكبير للإمكانات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركة النصر، مشيدين بمستوى وجودة المركبات المنتجة، وقدرتها على المنافسة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع الشركة لدعم قطاع النقل السياحي ودفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية.

وتؤكد شركة النصر لصناعة السيارات التزامها المستمر بتطوير منتجاتها وتعزيز دورها كشريك وطني رئيسي في صناعة السيارات ودعم قطاعات النقل والسياحة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الصناعة المحلية.