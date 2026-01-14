وزير الخارجية: مصر حريصة على خفض التصعيد في السودان والوقف الكامل لإطلاق النار

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر على خفض التصعيد في السودان والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، مشددًا على ثوابت الموقف المصري الداعمة للحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه.

تقدير للجهود الأمريكية

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى تقدير مصر للجهود الأمريكية المبذولة من أجل إنهاء الأزمة، مؤكدًا أهمية أن تتسم هذه الجهود بمواقف حازمة لوضع حد للحرب الدائرة في السودان.

تحركات مصرية مكثفة بتوجيهات رئاسية

وأوضح وزير الخارجية أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بأربع زيارات في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن الدور المصري في السودان إيجابي وفعّال، ويستهدف دعم الاستقرار وخفض التصعيد والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

كارثة إنسانية تستوجب التحرك

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي، على أن ما يحدث في السودان يُعد كارثة إنسانية كبيرة، مؤكدًا أن مصر لا تتسامح مع استمرار هذه الأوضاع، وتواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني.