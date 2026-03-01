قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل المداح 6 الحلقة 13.. حمادة هلال ينقذ علاء مرسي من الانتحـ.ــار

مسلسل المداح أسطورة النهاية
مسلسل المداح أسطورة النهاية
سعيد فراج

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" تطورات صادمة مليئة بالصراعات، حيث توجه صابر المداح (حمادة هلال) إلى رحاب (هبة مجدي) بعد طلب منال (دنيا عبدالعزيز)، ونجح في فك السحر عنها، مما أعادها إلى وعيها وكشف تصاعد المواجهة مع قوى الشر.

استخدم سميح (فتحي عبد الوهاب) تطبيق "شات جي بي تي" لاستدراج ابن الدكتور صدقي (أشرف زكي) إلى الانتحار، ثم دفع الدكتور رجائي (علاء مرسي) لمحاولة مشابهة، لكن صابر أنقذه من الانتحار ونقله إلى المستشفى.

مسلسل المداح 

أخبر صابر منال وحسن (خالد سرحان) بأن علي وزهرة أولادهما توفيا وأن الطفلين الحاليين كيانات شيطانية، فانهارت منال رافضة التصديق، بينما دخل حسن في حالة إنكار.

استغل سميح ضعف المحيطين بصابر بإحياء موتاهم، مثل والد نرمين، مقابل انتقامهم من الدكتور صادق، مع تحذير الفتاة المساعدة من خطر وشيك، وتتصاعد الأحداث نحو صراع حاسم، حيث يواجه صابر تهديدات متزايدة قبل فوات الأوان.

مسلسل المداح 

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح مسلسل المداح 6 حمادة هلال علاء مرسي فتحي عبد الوهاب

