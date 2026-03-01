مسلسل المداح 6 الحلقة 13.. حمادة هلال ينقذ علاء مرسي من الانتحـ.ــار

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" تطورات صادمة مليئة بالصراعات، حيث توجه صابر المداح (حمادة هلال) إلى رحاب (هبة مجدي) بعد طلب منال (دنيا عبدالعزيز)، ونجح في فك السحر عنها، مما أعادها إلى وعيها وكشف تصاعد المواجهة مع قوى الشر.

استخدم سميح (فتحي عبد الوهاب) تطبيق "شات جي بي تي" لاستدراج ابن الدكتور صدقي (أشرف زكي) إلى الانتحار، ثم دفع الدكتور رجائي (علاء مرسي) لمحاولة مشابهة، لكن صابر أنقذه من الانتحار ونقله إلى المستشفى.

مسلسل المداح

أخبر صابر منال وحسن (خالد سرحان) بأن علي وزهرة أولادهما توفيا وأن الطفلين الحاليين كيانات شيطانية، فانهارت منال رافضة التصديق، بينما دخل حسن في حالة إنكار.

استغل سميح ضعف المحيطين بصابر بإحياء موتاهم، مثل والد نرمين، مقابل انتقامهم من الدكتور صادق، مع تحذير الفتاة المساعدة من خطر وشيك، وتتصاعد الأحداث نحو صراع حاسم، حيث يواجه صابر تهديدات متزايدة قبل فوات الأوان.

مسلسل المداح

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.