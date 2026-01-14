لاعبو مصر يجرون عمليات الإحماء قبل مواجهة السنغال في ملعب ابن بطوطة| صور

أجرى منتخب مصر عمليات الإحماء على أرضية ملعب المباراة، استعدادًا لمواجهة السنغال المرتقبة، حيث ركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية الخفيفة وتمارين الإطالة، إلى جانب بعض الجمل الفنية السريعة، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا قبل انطلاق اللقاء.

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة الكبار لمواجهة السنغال فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

جاء تشكيل منتخب مصر الوطني على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش