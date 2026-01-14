الفراعنة جاهزون.. انطلاق مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

انطلقت مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

ويخوض منتخب السنغال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فيرلاند ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياباتيه، خاليدو كوليبالي، موسى نياخات، إل جادي مالك ضيوف.

خط الوسط: محمدو ديارا، إدريسا جايي، بابي جايي.

خط الهجوم: إيليمان نداي، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.