نقدر نكررها تاني.. ناقد رياضي يوجّه رسالة للاعبي مصر قبل مواجهة السنغال

وجه الناقد الرياضي فتحي سند، رسالة لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال اليوم ، المقرر إقامتها السابعة مساء بمدينة طنجة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة فى اختبار صعب أمام السنغال".

وأضاف :"زي ما عدّينا كوت ديفوار بالروح والرجولة، نقدر نكررها تاني.. ثقة في رجالة مصر وإن شاء الله نفرح".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.وكان الفراعنة حجزوا مقعدهم في المربع الذهبي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد انتصار صعب على مالي بهدف دون رد.

على المستوى الدولي، كانت مواجهة صلاح وماني حافلة باللحظات الحاسمة، حيث تفوق ماني في كثير من المواقف المصيرية.

يذكر أن السنغالي يتفوّق على صلاح من حيث الإنجازات الدولية، إذ يشارك في نسخته السادسة من البطولة مقابل الخامسة لصلاح، وتواجه الثنائي في نهائيين سابقين.

ومن أبرز المواجهات كان نهائي 2021، عندما سجّل ماني ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح السنغال لقبها الأول، بعد أن أضاع صلاح ركلة حاسمة في الوقت الأصلي.