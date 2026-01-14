شاهد الآن.. مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وترددات القنوات الناقلة

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وترددات القنوات الناقلة .. تشهد الجماهير الكروية في مصر والوطن العربي الأربعاء 14 يناير 2026 مباراة استثنائية في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، تجمع بين منتخب مصر الوطني لكرة القدم ونظيره منتخب السنغال في مواجهة نارية على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وتأتي هذه المباراة في إطار دور نصف النهائي ضمن النسخة الجارية من البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والعبور إلى المباراة النهائية، بينما يأمل منتخب السنغال في تأكيد تفوقه واستعادة اللقب القاري.

مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

انطلقت صافرة بداية مواجهة مصر والسنغال في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت الذي ينتظره عشاق الكرة في مصر والعالم العربي لمتابعة بطولة مثيرة، بينما يكون موعد المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المباراة من أكثر المواجهات المنتظرة في البطولة، إذ تجمع خبرة وتجارب طويلة بين المنتخبين، اللذين يتمتعان بسجل قوي في أمم إفريقيا، وهو ما يزيد من حدة المنافسة ويجعلها من أبرز الأحداث الرياضية في المشهد الكروي القاري لهذا الموسم.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وتردداتها

يتزايد بحث الجماهير عن القنوات الناقلة لمواجهة مصر والسنغال بشكل مباشر، خاصة من الراغبين في متابعة اللقاء دون اشتراك في المنصات المدفوعة، حيث أعلنت بعض القنوات عن بث المباراة مجانًا عبر البث الأرضي أو الأقمار الصناعية.

من بين هذه القنوات القناة الجزائرية الأرضية الأولى التي أعلنت نقل المباراة بشكل مجاني، ويمكن للجماهير ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات بالبيانات الآتية:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما أعلنت القناة الأرضية المغربية عن بث المباراة، ويُمكن ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات بالبيانات الآتية:

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

وبالإضافة إلى القنوات الأرضية المجانية، تُعد شبكة beIN Sports من القنوات المشفرة الرئيسية الناقلة للقاء، وهذا يشمل قنوات beIN Sports Max المتخصصة في تغطية البطولة بتعليق وتحليل متكاملين للمباراة.

وبالنسبة للمشاهدين خارج المنطقة العربية، يتم بث هذه المباراة على شبكات دولية أخرى، مثل قناة Channel 4 في المملكة المتحدة، والتي توفر بثًا مجانيًا عبر منصتها الإلكترونية.

أجواء المباراة وترقب الجماهير

يشهد الشارع الكروي حالة من الترقب في مصر والسنغال على حدٍ سواء، إذ يعتبر هذا اللقاء اختبارًا قويًا للمنتخبين في مسيرة البطولة، خاصة مع تقارب المستوى الفني والخبرة بين الفريقين، ما يجعل المباراة أكثر إثارة وتشويقًا.

وتعيش الجماهير أجواء حماسية، حيث يتابع المشجعون تحديثات القنوات الناقلة والترددات، ويحرصون على تجهيز معدات المشاهدة في المنازل أو التجمعات الكبيرة لمتابعة كل لحظة من مجريات المباراة، التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية في القارة.

كما يعمل العديد من المشجعين على التأكد من توافر خدمات البث المباشر عبر المنصات الإلكترونية، أو معرفة بدائل المشاهدة المجانية، سواء عبر القنوات الأرضية أو الأقمار التي تبث اللقاء، لضمان عدم تفويت أي لحظة من مجريات المباراة.

أهمية المباراة في البطولة

يمثل هذا اللقاء محطة مهمة في سباق كأس الأمم الإفريقية، إذ يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، التي يتطلع إليها كل من المنتخبين لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنهم في السنوات الأخيرة.

وتأتي مواجهة مصر والسنغال في نصف النهائي بعد مشوار حافل في البطولة، حيث تفوق الفريقان في أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية، ما جعلهما ضمن الأربعة الكبار في النسخة الحالية من البطولة، ويزداد الطموح لدى الجماهير بأن تكون المباراة إضافة قوية إلى تاريخ الكرة الإفريقية.

ترددات أخرى لمتابعة البث المباشر

إلى جانب الترددات المذكورة، هناك قنوات أخرى في إفريقيا وأوروبا تبث المباراة، مثل قناة RTS1 السنغالية عبر القمر الصناعي Eutelsat، وكذلك قنوات Canal 2 International في عدد من الدول الإفريقية، ما يتيح تنوعًا في خيارات المشاهدة للمشجعين في مختلف المناطق.

وتحظى هذه المباراة باهتمام إعلامي كبير، حيث تقوم القنوات المفتوحة والمشفرة بتغطية شاملة تشمل تحليلات قبلية وبعدية، إلى جانب متابعة تشكيلات الفريقين والحديث عن التكتيكات المتوقعة في اللقاء، إذ يمثل ذلك جزءًا مهمًا من تجربة المشاهد الكروي مع هذه القمة.

التوقعات وردود الفعل

يرى العديد من المتابعين أن لقاء مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يمثل اختبارًا مثيرًا للمدربين واللاعبين، خاصة مع وجود نجوم كبار في صفوف الفريقين الذين يمتلكون خبرات في البطولات القارية والدولية، ما يجعل حظوظ الفوز متقاربة ويزيد من مستوى الإثارة في أجواء المباراة.

ويأمل عشاق كرة القدم في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لمنتخب مصر، الذي يسعى للوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب، بينما يتطلع منتخب السنغال إلى إكمال مشواره الريادي في البطولة وإسعاد جماهيره بحجز مقعد في النهائي.