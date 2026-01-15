كأس عاصمة مصر.. طلائع الجيش يتقدم على الأهلي بهدف ثاني

نجح محمد عاطف في تسجيل هدف التعادل لفريق طلائع الجيش أمام الأهلي، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تمكن جراديشار من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 43، مستغلًا السيطرة الهجومية الواضحة لفريقه. ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف طلائع الجيش محاولاته لتعديل النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 58 عن طريق محمد عاطف، الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك.

وشهدت المباراة بداية قوية من الطرفين، مع أفضلية هجومية للأهلي الذي ضغط مبكرًا عبر تحركات محمد عبد الله، ومحمد علي بن رمضان، وحسين الشحات، وجراديشار، بينما اعتمد طلائع الجيش على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة. واستمرت محاولات الأهلي حتى نجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه بهدف دون رد.

ومع اقتراب اللقاء من نهايته، واصل طلائع الجيش ضغطه الهجومي، ليتمكن فارس حاتم من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79، مانحًا فريقه التقدم في النتيجة.

تشكيل الأهلي

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل ضم:

حمزة علاء في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع إبراهيم الأسيوطي، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، ومحمد شكري.

وفي خط الوسط محمد علي بن رمضان، إبراهيم عادل، وحسين الشحات.

بينما قاد الهجوم كل من محمد عبد الله، نيتس جراديشار، وحمزة عبد الكريم.

تشكيل طلائع الجيش

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

عماد السيد في حراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد عبد الرحمن زولا، محمد فتح الله، أحمد علاء، وعلي حمدي.

وفي خط الوسط حسام الدين السوسي، خالد عوض، وإسلام محارب.

أما في الهجوم فتواجد محمد عاطف، فارس حاتم، وكريم فؤاد.