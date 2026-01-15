قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس عاصمة مصر.. طلائع الجيش يتقدم على الأهلي بهدف ثاني

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش
حمزة شعيب

نجح محمد عاطف في تسجيل هدف التعادل لفريق طلائع الجيش أمام الأهلي، خلال المباراة المقامة حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تمكن جراديشار من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 43، مستغلًا السيطرة الهجومية الواضحة لفريقه. ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف طلائع الجيش محاولاته لتعديل النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 58 عن طريق محمد عاطف، الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك.

وشهدت المباراة بداية قوية من الطرفين، مع أفضلية هجومية للأهلي الذي ضغط مبكرًا عبر تحركات محمد عبد الله، ومحمد علي بن رمضان، وحسين الشحات، وجراديشار، بينما اعتمد طلائع الجيش على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة. واستمرت محاولات الأهلي حتى نجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدمه بهدف دون رد.

ومع اقتراب اللقاء من نهايته، واصل طلائع الجيش ضغطه الهجومي، ليتمكن فارس حاتم من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79، مانحًا فريقه التقدم في النتيجة.

تشكيل الأهلي

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل ضم:
حمزة علاء في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع إبراهيم الأسيوطي، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، ومحمد شكري.
وفي خط الوسط محمد علي بن رمضان، إبراهيم عادل، وحسين الشحات.
بينما قاد الهجوم كل من محمد عبد الله، نيتس جراديشار، وحمزة عبد الكريم.

تشكيل طلائع الجيش

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
عماد السيد في حراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد عبد الرحمن زولا، محمد فتح الله، أحمد علاء، وعلي حمدي.
وفي خط الوسط حسام الدين السوسي، خالد عوض، وإسلام محارب.
أما في الهجوم فتواجد محمد عاطف، فارس حاتم، وكريم فؤاد.

كأس عاصمة مصر الأهلي طلائع الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

لماذا حدثت رحلة الإسراء والمعراج ليلا؟ 5 أسباب لا يعرفها الكثير

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلاميَّة يطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

احتفال وزارة الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم

بحضور الأزهري والقيادات الدينية.. وزارة الأوقاف تحتفل بلية الإسراء والمعراج

بالصور

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد