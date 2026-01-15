500 سؤال عن الاستاد.. محمد كامل يطمئن جمهور الأهلي على صحة "بيبو" من باريس

شارك محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، منشور يُطمئن فيه جماهير الأهلي عن صحة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على صحته واستقرار النادي.

وقال كامل في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “500 سؤال علشان يطمن على الاستاد، قاطع آلاف الكيلومترات علشان أطمن عليه فى باريس .. وهو يسألنى 500 سؤال علشان يطمن على الاستاد .. ألف سلامة عليك ياكابتن أطمن وجمهور الأهلى يطمن .. الخير قادم”.

وعاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى الطبيب المعالج في فرنسا، والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة، وذلك عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التي يخضع لها هناك للاطمئنان على صحته، وتحديد الجوانب العلاجية التي يستمر عليها في ظل الابتعاد عن الضغوط العصبية والذهنية لتفادي أية مضاعفات.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد حرص قبل السفر إلى فرنسا يوم الخميس الماضي على إجراء العديد من الاجتماعات، للتأكيد على دورية العمل والصلاحيات الكاملة لكافة القائمين على الملفات المختلفة، بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي.