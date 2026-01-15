قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
500 سؤال عن الاستاد.. محمد كامل يطمئن جمهور الأهلي على صحة "بيبو" من باريس

يارا أمين

شارك محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، منشور يُطمئن فيه جماهير الأهلي عن صحة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على صحته واستقرار النادي.

وقال كامل في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “500 سؤال علشان يطمن على الاستاد، قاطع آلاف الكيلومترات علشان أطمن عليه فى باريس .. وهو يسألنى 500  سؤال علشان يطمن على الاستاد .. ألف سلامة عليك ياكابتن أطمن وجمهور الأهلى يطمن .. الخير قادم”.

وعاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى الطبيب المعالج في فرنسا، والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة، وذلك عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التي يخضع لها هناك للاطمئنان على صحته، وتحديد الجوانب العلاجية التي يستمر عليها في ظل الابتعاد عن الضغوط العصبية والذهنية لتفادي أية مضاعفات.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد حرص قبل السفر إلى فرنسا يوم الخميس الماضي على إجراء العديد من الاجتماعات، للتأكيد على دورية العمل والصلاحيات الكاملة لكافة القائمين على الملفات المختلفة، بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي.

