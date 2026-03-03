تعرف علي جهاز الإسماعيلي الجديد خلفا لطارق العشري

أعلن النادي الإسماعيلي عن تشكيل جهاز الكرة الجديد وقوامه كالتالي :
كابتن/ على غيط
نائب رئيس اللجنة
( مشرف عام على قطاع كرة القدم )
كابتن/ حسنى عبدربه
( مدير رياضي لقطاع الكرة بالنادي - متبرعًا بدون مقابل )
كابتن / خالد جلال
( مدير فني )
كابتن/ وائل كوندي
( مدرب عام )
كابتن/ أحمد فكري الصغير
( مدرب عام )
كابتن/ عبدالله الشحات
( مدرب )
كابتن إسلام كاظم
( مدرب مساعد )
كابتن/ خالد متولى
( مدرب حراس مرمى )
كابتن ميدو محلل أداء
كما انضم دكتور أكرم عبد العزيز ( علاج طبيعي ) لجهاز النادي الإسماعيلي الطبي.