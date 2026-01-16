قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
مصطفى العش ينتقل إلى المصري البورسعيدي

رباب الهواري

أتمّ مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراءات انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في إطار فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


 

اتفاق كامل بين الأهلي والمصري واللاعب

جاء انتقال مصطفى العش بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، حيث تم توقيع عقد ثلاثي يضم النادي الأهلي والنادي المصري واللاعب، بما يضمن حقوق الجميع وينظم تفاصيل الإعارة بشكل كامل. وشهدت المفاوضات مرونة من الأطراف الثلاثة، ما ساهم في إنهاء الصفقة سريعًا دون أي معوقات.

بند يسمح بالاستمرار لموسم إضافي

وتضمن عقد الإعارة بندًا يسمح باستمرار مصطفى العش ضمن صفوف المصري البورسعيدي لموسم إضافي، حال موافقة جميع الأطراف على ذلك في نهاية الموسم الحالي. ويمنح هذا البند النادي المصري فرصة تقييم اللاعب فنيًا، إلى جانب منح الأهلي مرونة في اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

رغبة اللاعب تحسم وجهته

فضّل مصطفى العش الانتقال إلى المصري البورسعيدي عن باقي العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، حيث أبدى رغبته في الحصول على فرصة المشاركة الأساسية بشكل منتظم، وهو ما اعتبره متاحًا بشكل أكبر داخل صفوف الفريق البورسعيدي.

المشاركة والبطولات هدف العش

ويأتي اختيار العش للمصري في ظل طموحه للمشاركة في عدد من البطولات المحلية والأفريقية، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية التي يخوضها المصري على أكثر من صعيد خلال الموسم الجاري.

خطوة مهمة في مشوار اللاعب

ويمثل انتقال مصطفى العش إلى المصري البورسعيدي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، حيث يسعى لإثبات قدراته واكتساب مزيد من الخبرات، تمهيدًا للعودة بقوة إلى صفوف الأهلي أو الاستمرار مع المصري حال نجاح التجربة


 

