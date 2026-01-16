مكاسب مالية ضخمة تنتظر المغرب والسنغال في كأس الأمم الأفريقية

ضمن منتخب مصر الحصول على 2.5 مليون دولار عقب التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر تعرض للهزيمة اول امس امام السنغال في نصف نهائي كأس الامم الافريقية ليضرب موعدا لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما يواجه المغرب نظيره السنغال في نهائي كأس الامم الافريقية يوم الاحد المقبل.

وجاءت جوائز الاتحاد الأفريقي المرصودة للبطولة كما يلي:-

- البطل (10 ملايين دولار) بدلا من 7 ملايين في النسخ السابقة.

- الوصيف (4 ملايين دولار).

- الخروج من نصف النهائي (2.5 مليون دولار).

- الخروج من ربع النهائي (1.3 مليون دولار).

- الخروج من ثمن النهائي (800 ألف دولار).

- حصد المركز الثالث بالمجموعة ووداع المسابقة (700 ألف دولار).

- المركز الرابع في المجموعة (500 ألف دولار).