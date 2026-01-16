قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
رياضة

زوجة النني الثانية تخطف الأنظار برفقته وابنها

النني وزوجتة
النني وزوجتة
ميرنا محمود

شاركت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنان المغربية رفقة زوجها محمد النني وابنها الصغير، ما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وأثارت البلوجر حنان، الزوجة الثانية للاعب محمد النني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردّها على سؤال أحد متابعيها حول اتهامها بـ«خراب البيوت».

وردّت حنان عبر حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة:«ما دخلتش بيتي إلا وكان مهزوز من الأساس، ما تقدرش امرأة تهدم بيت قائم على المودة والرحمة والنية الطيبة من الطرفين. اللي يخرب بيتي هو الظلم والنكد وسوء العِشرة، ومش هرمي خيبتي على غيري. اللي قدرت تدخله بشرع الله حلالها».
وجاء رد الزوجة الأولى بآية قرآنية قالت فيها:﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾.

وعادت الزوجة الثانية للرد مجددًا قائلة:«البوست ده جرح مشاعر البعض، ومش هرد على حد ولا عايزة شفقة من حد. مش حسبتوا وقلتوا إن الله يمهل ولا يهمل؟ ونِعم بالله. مش هدافع عن نفسي، واحدة سألتني عني وعن بيتي، فردّيت عني وعن بيتي ومن تجربتي. باختصار، اللي على راسه بطحة يحسس عليها».

لترد الزوجة الأولى مرة أخرى بقولها:«إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت».

النني محمد النني زوجه محمد النني التانيه حنان المغربية

