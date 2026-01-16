زوجة النني الثانية تخطف الأنظار برفقته وابنها

شاركت حنان المغربية زوجة محمد النني الثانية لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنان المغربية رفقة زوجها محمد النني وابنها الصغير، ما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وأثارت البلوجر حنان، الزوجة الثانية للاعب محمد النني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردّها على سؤال أحد متابعيها حول اتهامها بـ«خراب البيوت».

وردّت حنان عبر حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة:«ما دخلتش بيتي إلا وكان مهزوز من الأساس، ما تقدرش امرأة تهدم بيت قائم على المودة والرحمة والنية الطيبة من الطرفين. اللي يخرب بيتي هو الظلم والنكد وسوء العِشرة، ومش هرمي خيبتي على غيري. اللي قدرت تدخله بشرع الله حلالها».

وجاء رد الزوجة الأولى بآية قرآنية قالت فيها:﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾.

وعادت الزوجة الثانية للرد مجددًا قائلة:«البوست ده جرح مشاعر البعض، ومش هرد على حد ولا عايزة شفقة من حد. مش حسبتوا وقلتوا إن الله يمهل ولا يهمل؟ ونِعم بالله. مش هدافع عن نفسي، واحدة سألتني عني وعن بيتي، فردّيت عني وعن بيتي ومن تجربتي. باختصار، اللي على راسه بطحة يحسس عليها».

لترد الزوجة الأولى مرة أخرى بقولها:«إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت».