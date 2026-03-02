ميلوني: يجب على إيران وقف الهجمات غير المبررة ضد دول الخليج

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتخذتا قرار الهجوم على إيران؛ دون إشراك شركائهم الأوربيين بعد فشل الاتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا - في تصريحات اليوم - أن الوضع لن يتحسن مالم توقف إيران هجماتها على دول الخليج، واصفة بأنها لا مبرر لها على الإطلاق.

وأشارت إلى أنه "من الحماقة الاعتقاد أن ما يحدث بعيدا عن حدودنا لا يعنينا"، منوهة بأن إيطاليا بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق جاد بشأن الملف النووي الإيراني، لاسيما في وقت يشهد فيه القانون الدولي تذبذبا.

وأكدت أن الحكومة الإيطالية ملتزمة حاليا بتقديم المساعدة لآلاف الإيطاليين العالقين، لاسيما في دول الخليج مضيفا أنها على اتصال معها ومع الشركاء الأوروبيين.