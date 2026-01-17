موتسيبي: لن يعامل أي منتخب بشكل مختلف.. هذه أنجح نسخة في تاريخ كأس أمم أفريقيا

عقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم السبت 17 يناير 2026، ندوة صحفية في العاصمة المغربية الرباط، قبيل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال المقررة غدا الأحد 18 يناير.

وأكد موتسيبي خلال المؤتمر أن الاتحاد الإفريقي ملتزم بعدم تفضيل أي دولة مستضيفة، قائلاً: "ستُعامل كل دولة في إفريقيا بالإحترام والكرامة التي تستحقها. لن يُعامل أحد بشكل مختلف ما دمتُ رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم."

وأشار إلى الثقة الكبيرة في الحكام المشاركين في البطولة، وقال: "لقد اجتمعت بالحكام قبل البطولة وأخبرتهم أنني أثق فيهم ونزاهتهم."

وتطرق موتسيبي إلى مستوى التنظيم والمباريات في النسخة الحالية من البطولة، مؤكدًا أن معظم المباريات مرت في ظروف رائعة من بنية تحتية وملاعب وتسهيلات.

وأشاد بحضور العديد من النجوم العالميين: "هذه أنجح بطولة كأس أمم إفريقية في التاريخ. جودة كرة القدم المعروضة رائعة حقًا."

كما شدد رئيس الكاف على أهمية تطوير كرة القدم الإفريقية: "سنواصل تحسين التحكيم، وتقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، وغيرها. نريد أن نجعل دوري الأمم الإفريقية أقوى من كأس الأمم."

وأضاف: "أنا فخور برؤية نجوم مثل مبابي وزيدان وكوندي يأتون لمشاهدة ودعم كرة القدم الإفريقية. يجب أن نوحد شعوبنا من خلال كرة القدم ونعمل على تقديم بطولات عالية الجودة في كل منطقة."

واختتم بالإشادة بالمغرب قائلاً: "أنا فخور بكرم الضيافة المغربية. من الجميل سماع الناس يقولون ذلك."