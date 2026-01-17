قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
رياضة

موتسيبي: لن يعامل أي منتخب بشكل مختلف.. هذه أنجح نسخة في تاريخ كأس أمم أفريقيا

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
إسراء أشرف

عقد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم السبت 17 يناير 2026، ندوة صحفية في العاصمة المغربية الرباط، قبيل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال المقررة غدا الأحد 18 يناير.

وأكد موتسيبي خلال المؤتمر أن الاتحاد الإفريقي ملتزم بعدم تفضيل أي دولة مستضيفة، قائلاً: "ستُعامل كل دولة في إفريقيا بالإحترام والكرامة التي تستحقها. لن يُعامل أحد بشكل مختلف ما دمتُ رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم."

وأشار إلى الثقة الكبيرة في الحكام المشاركين في البطولة، وقال: "لقد اجتمعت بالحكام قبل البطولة وأخبرتهم أنني أثق فيهم ونزاهتهم."

وتطرق موتسيبي إلى مستوى التنظيم والمباريات في النسخة الحالية من البطولة، مؤكدًا أن معظم المباريات مرت في ظروف رائعة من بنية تحتية وملاعب وتسهيلات.

وأشاد بحضور العديد من النجوم العالميين: "هذه أنجح بطولة كأس أمم إفريقية في التاريخ. جودة كرة القدم المعروضة رائعة حقًا."

كما شدد رئيس الكاف على أهمية تطوير كرة القدم الإفريقية: "سنواصل تحسين التحكيم، وتقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، وغيرها. نريد أن نجعل دوري الأمم الإفريقية أقوى من كأس الأمم."

وأضاف: "أنا فخور برؤية نجوم مثل مبابي وزيدان وكوندي يأتون لمشاهدة ودعم كرة القدم الإفريقية. يجب أن نوحد شعوبنا من خلال كرة القدم ونعمل على تقديم بطولات عالية الجودة في كل منطقة."

واختتم بالإشادة بالمغرب قائلاً: "أنا فخور بكرم الضيافة المغربية. من الجميل سماع الناس يقولون ذلك."

باتريس موتسيبي موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منتخب المغرب المغرب كأس أمم أفريقيا 2025

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حفل عبد الفتاح الجريني

عبد الفتاح الجريني يشعل أجواء الزمالك في حفل كامل العدد.. صور

ياسر صادق

تحسن ملحوظ.. تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

حمادة هلال و لي جونغ جاي

حمادة هلال يخطف الأنظار رفقة بطل المسلسل الكوري "لعبة الحبار"

تريند "الشاي المغلي" يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

