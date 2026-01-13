ناقد رياضي يوجه رسالة لـ إمام عاشور قبل مواجهة السنغال

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ نجم منتخب مصر والقلعة الحمراء اللاعب إمام عاشور قبل مواجهه السنغال.

إمام عاشور

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المنتخب ده مفيهوش لاعب واحد بيركّز في الاحتفالات أو في ردّ الاعتبار، غير إمام عاشور.

فأنا بصراحة عشمان في أخويا وأحسن لاعب في بلدي إنه يركّز ويسجّل، ويروح عند جمهور السنغال أو دكّة منتخبهم ويقولهم: إنتوا في الجيب".

وكان قد أكد الإعلامي محمد شبانة أن نجاح منتخب مصر في الفترة الحالية يُعد امتدادًا طبيعيًا لسلسلة النجاحات التي يحققها المصريون في مختلف المجالات، مشددًا على أن فوز المنتخب يحمل قيمة خاصة كونه جاء أمام منتخب كوت ديفوار حامل لقب بطولة أمم إفريقيا، وبما خالف جميع التوقعات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن من توقع خسارة منتخب مصر لا يدرك جيدًا قيمة المصريين وقدرتهم على التحدي، موضحًا أن مصر تحقق نجاحات كبيرة على كل المستويات، وليس في كرة القدم فقط، لكن الكرة تحظى بالشهرة الأكبر لأنها لعبة ملهمة للجميع وتعكس روح الشعب.

وأضاف: «لازم يكون عندنا دايمًا طاقة إيجابية تجاه بلدنا وناسها، ونعرف قيمة بلدنا وتاريخها الحقيقي».

وتطرق محمد شبانة للحديث عن إمام عاشور، مشيرًا إلى وجود حالة من القلق داخل النادي الأهلي وبين جماهيره، بعد المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب خلال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا، خوفًا من تلقيه عروض احترافية عن طريق وكيله آدم وطني، خاصة بعد ظهوره بشكل رائع في المباراة الأخيرة.