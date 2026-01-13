قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
ناقد رياضي يوجه رسالة لـ إمام عاشور قبل مواجهة السنغال

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ نجم منتخب مصر والقلعة الحمراء اللاعب إمام عاشور قبل مواجهه السنغال.

 

إمام عاشور 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المنتخب ده مفيهوش لاعب واحد بيركّز في الاحتفالات أو في ردّ الاعتبار، غير إمام عاشور.

فأنا بصراحة عشمان في أخويا وأحسن لاعب في بلدي إنه يركّز ويسجّل، ويروح عند جمهور السنغال أو دكّة منتخبهم ويقولهم: إنتوا في الجيب".

وكان قد أكد الإعلامي محمد شبانة أن نجاح منتخب مصر في الفترة الحالية يُعد امتدادًا طبيعيًا لسلسلة النجاحات التي يحققها المصريون في مختلف المجالات، مشددًا على أن فوز المنتخب يحمل قيمة خاصة كونه جاء أمام منتخب كوت ديفوار حامل لقب بطولة أمم إفريقيا، وبما خالف جميع التوقعات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن من توقع خسارة منتخب مصر لا يدرك جيدًا قيمة المصريين وقدرتهم على التحدي، موضحًا أن مصر تحقق نجاحات كبيرة على كل المستويات، وليس في كرة القدم فقط، لكن الكرة تحظى بالشهرة الأكبر لأنها لعبة ملهمة للجميع وتعكس روح الشعب.

وأضاف: «لازم يكون عندنا دايمًا طاقة إيجابية تجاه بلدنا وناسها، ونعرف قيمة بلدنا وتاريخها الحقيقي».

وتطرق محمد شبانة للحديث عن إمام عاشور، مشيرًا إلى وجود حالة من القلق داخل النادي الأهلي وبين جماهيره، بعد المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب خلال مشاركته في بطولة أمم إفريقيا، خوفًا من تلقيه عروض احترافية عن طريق وكيله آدم وطني، خاصة بعد ظهوره بشكل رائع في المباراة الأخيرة.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج

ذكرى الإسراء والمعراج.. دعاء النبي الذي جبر به الخاطر

دار الإفتاء

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت؟ .. دار الإفتاء تجيب

الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة

قضايا فكرية معاصرة.. محاضرة لأئمة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

