إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
رياضة

أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط

يسري غازي

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، إن الفريق السماوي جاهز تماما لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا، وحضر إلى المغرب من أجل هدفه الدائم وهو اللعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل تأمين الصدارة والاقتراب خطوة أكبر من الدور ربع النهائي للبطولة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق جاهز للمباراة يعد اكتمال الصفوف بشكل كبير بعد انتهاء منافسات كأس أفريقيا، ومع عودة المنافسات القارية فإن بيراميدز هدفه الفوز خارج أرضه لتأمين التأهل ومواصلة المشوار القاري نحو الاحتفاظ باللقب الأفريقي.

وشدد الشناوي، على جاهزيته التامة لمباراة بركان وهو مستعد تماما لمساعدة زملائه على الفوز من أجل التأهل، وهو يثق كثيرا في زملائه وقدرتهم على تحقيق الهدف والعودة بالثلاث نقاط من المغرب.

أحمد الشناوي بيراميدز نهضة بركان دوري أبطال إفريقيا الفريق السماوي

