أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط

قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، إن الفريق السماوي جاهز تماما لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا، وحضر إلى المغرب من أجل هدفه الدائم وهو اللعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل تأمين الصدارة والاقتراب خطوة أكبر من الدور ربع النهائي للبطولة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق جاهز للمباراة يعد اكتمال الصفوف بشكل كبير بعد انتهاء منافسات كأس أفريقيا، ومع عودة المنافسات القارية فإن بيراميدز هدفه الفوز خارج أرضه لتأمين التأهل ومواصلة المشوار القاري نحو الاحتفاظ باللقب الأفريقي.

وشدد الشناوي، على جاهزيته التامة لمباراة بركان وهو مستعد تماما لمساعدة زملائه على الفوز من أجل التأهل، وهو يثق كثيرا في زملائه وقدرتهم على تحقيق الهدف والعودة بالثلاث نقاط من المغرب.