شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب أزمة إيقافات القيد

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أزمة إيقافات القيد الذي يتعرض لها نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات لاعبيه الحاليين أو السابقين بالإضافة إلى المدربين السابقين مثل جوميز وباتشيكو.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أعلن عقوبة إيقاف قيد جديدة فى نادي الزمالك وذلك على خلفية تحديثاته الدورية للقضايا المنظورة أمامه.

وقال شوبير عبر برنامجه الناظر المذاع على شاشة قناة النهار: «مش معقولة كل أسبوع ألاقي قرار إيقاف قيد لـ نادي الزمالك، 10 قضايا آخر النادي بتاع خوان بيزيزا أولكساندريا الأوكراني، لأ الزمالك ميستاهلش كدة».

وأضاف: «كل الإيقافات دي من المجلس الحالي لـ نادي الزمالك، سواء شيكو بانزا أو جوميز أو غيرهم، باستثناء فرجاني ساسي».

وتابع: «لسه في كمان إبراهيما نداي لإنه ليه مستحقات، الأندية لا تدار هكذا الزمالك لازم يسدد للعيبة دول فلوسهم قبل 8 فبراير عشان يقدر يفك القيد ويجيب صفقات».

وأردف: «ليه بتزعلوا لما اللعيبة بتطلب تمشي، اللعيب ده ليه سن وهيبطل وبيحتاج يأمن نفسه ومستقبله، هو ليه أسرة وعائلة، وبالتالي لازم تديله مستحقاته وهو مش هيمشي».

واختتم شوبير حديثه قائلًا: «مينفعش يا جماعة كدة الزمالك من أكبر الأندية في مصر وأفريقيا، حضرتك لو مش قادر تدير قول أنا كفاية كدة وأمشي».