دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يتوجه لخوض المران الأول في تنزانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في جزيرة زانزبار بتنزانيا، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

وحدد ييس توروب، المدير الفني، موعد المران اليوم، الذي يقام على الملعب الفرعي لاستاد أماني، الذي تقام عليه المباراة عصر السبت.

وقرر توروب إقامة المران فور الوصول لكي يحصل اللاعبون على تدريبات استشفائية وبدنية متنوعة، تساهم في التخلص من إجهاد رحلة الطيران التي استغرقت قرابة ٦ ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر السبت المقبل.