موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم افريقيا لكرة اليد

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة قوية أمام منتخب تونس في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبًا.

وتقام مباراة مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري وتنطلق صافرتها في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية على شاشة أون سبورت 1.

ووصل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (26/32)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي بنتيجة (33-24).