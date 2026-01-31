حماية السيادة.. الجيش الصيني يعلن عن دوريات للاستعداد القتالي

أعلن الجيش الصيني عن تحرك مفاجئ يوم السبت، حيث وأوضحت القيادة الجنوبية أنها منذ بداية يناير، قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه "هوانجيان داو" الإقليمية وتصدت بحزم للتعديات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصيني يوم السبت إنها أجرت دوريات استعداد قتالي في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة "هوانجيان داو" والمناطق البحرية والجوية المحيطة بها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأوضحت القيادة أن الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة الصين وأمنها بحزم وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي.