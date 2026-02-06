بتكلفة زادت عن 12 مليون جنيها : محافظ بني سويف ينيب رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح 4 مساجد ببني سويف وببا والفشن وسمسطا

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية ،في افتتاح 4 مساجد، بمراكز :بني سويف ،سمسطا والفشن وببا، بتكلفة إجمالية زادت عن 12 مليون و270 ألف جنيهاً،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المُبارك

حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد " الرحمن الرحيم " بقرية بياض العرب شرق النيل " إنشاء جديد" على مساحة 385 م² ،بتكلفة 4 ملايين جينهاً "جهود ذاتية"،وذلك بحضور الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير إدارات الأوقاف ، الشيخ على دياب مدير أوقاف البندر ، يحيى رسلان رئيس مجلس قروي بياض العرب ،

فيما افتتح العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا ،مسجد " العتيق" بجزيرة ببا "بعد إحلاله وتجديده "على مساحة 470 م² ،بتكلفة 7.1ملايين جينهاً "خطة الوزارة"، وذلك بحضور : وليد كامل نائب رئيس الوحدة المحلية، وقيادات إدارة أوقاف ببا

كما افتتح مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن "مسجد الملط" بقرية الفنت ، بعد صيانته وترميمه ، بتكلفة 596 ألف جنيه "خطة الوزارة"، وذلك في حضور :الشيخ محمد عيد مدير إدارة الأوقاف ومفتشى الإدارة ، ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز ، الأستاذ أيمن جامع رئيس قرية الفنت ، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن

في حين افتتح اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا مسجد "الرحمن"بقرية القصبة التابعة لمجلس قروي الشنطور، وذلك عقب انتهاء أعمال صيانة والترميم التي شملت رفع كفاءة المبنى بالكامل على مساحة 360 متر، وبتكلفة 5 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وقد أُديت صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح، حيث ألقى الخطبة الشيخ سيد نور الدين مدير إدارة الأوقاف،وذلك بحضور نائبي المدينة ورؤساء القري وبعض التنفيذين بإدارة أوقاف سمسطا