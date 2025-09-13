تاجر مخدرات معروف .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شارون بحدائق القبة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وسط مزاعم بإساءة معاملته ومحاولة تهريبه من قبل ذويه بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

بالفحص، تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو هو عنصر جنائي، سبق اتهامه في قضيتين اتجار بالمواد المخدرة، وسلاح أبيض، وقد تم ضبطه يوم 11 من الشهر الجاري أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة حدائق القبة، حيث تلاحظ قيامه بترويج المواد المخدرة.

وبحوزته تم ضبط كمية من مخدري "الأيس" و"الحشيش" وسلاح أبيض، فيما حاولت شقيقتاه تم ضبطهما أيضًا تهريبه من القوة الأمنية خلال عملية الضبط، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف دون أي تجاوزات.

تبين أن إحدى شقيقتي المتهم قامت بتصوير الواقعة ونشرت المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتضليل الرأي العام وعرقلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق.