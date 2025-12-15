جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات إزالة الإشغالات بكافة طرق المدينة

قامت إدارة التنمية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بعدد من مناطق المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (٢) توكتوك من مشروع الـ 269 عمارة، وضبط تروسيكل بائع متجول فول بـ المنطقة السابعة، إلى جانب رفع إشغالات من مول الداون تاون وموقف سوق الجملة، كما تم ضبط سيارة إسبريسو مخالفة ورفع إشغالات متنوعة من طريق الواحات.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم أن الجهاز مستمر في تنفيذ الحملات اليومية والمفاجئة بجميع أحياء المدينة، للتصدي لأي مظاهر عشوائية أو تعديات على حرم الطريق، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ويهيب جهاز مدينة حدائق أكتوبر بالسادة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيقًا للصالح العام.