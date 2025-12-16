قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهود مكثفة لرفع كفاءة الحي الثالث بالقاهرة الجديدة .. صور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

تتواصل أعمال التطوير ورفع كفاءة الحي الثالث بـ القاهرة الجديدة، بما يعكس حرص الجهاز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة حضارية وآمنة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشملت الأعمال، تكثيف أعمال النظافة بين العمارات والممرات والمشايات والمربعات السكنية والمناور، بالاضافة إلى  صيانة الطرق والسلالم والتدبيش والممرات والأرصفة لرفع كفاءة الحركة وسلامة المواطنين.

بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، ومتابعة أعمال مطابق وبالوعات الصرف الصحي لضمان كفاءتها واستمرارية عملها.

وذلك  تحت إشراف ومتابعة المهندس محمد السيد نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والمهندس محمود الدسوقي نائب رئيس الجهاز والمشرف على قطاع التشغيل والصيانة، والمهندس أحمد حسن نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق والزراعة.

وبمشاركة  معاوني رئيس الجهاز ومديري القطاعات بالتجمع الخامس.

ويؤكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة استمرار هذه الجهود في مختلف الأحياء، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


 

