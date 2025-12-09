رئيس القاهرة الجديدة يتفقد أعمال تطوير مدخل مشروع سكن مصر بأرض المعارض | صور

تفقد اليوم المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمشروع سكن مصر – أرض المعارض، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة أعمال الأسفلت بمدخل المشروع في الشارع الفاصل بين مشروعي سكن مصر و جنة، بدايةً من تقاطعه مع محور العبور، حيث يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق لضمان سهولة الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال استكمال المرافق، ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية، والتأكد من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية القياسية، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال السكان في أفضل صورة.

وقد رافق رئيس الجهاز في جولته كل من:المهندس أحمد عبدالوهاب دردير نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، المهندس أحمد أبودنيا نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان.

وأكد الجهاز استمرار تنفيذ خطة التطوير بالمناطق السكنية والخدمية، ومتابعة الأعمال ميدانيًا لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ.