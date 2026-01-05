قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نشأت الديهي يكشف حقيقة محاولة اغتيال الرئيس السوري والقلق الإسرائيلي بشأنه

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد شحتة

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن وجود محاولة اغتيال استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدًا أن هذه الروايات لم يثبت صحتها حتى الآن، ولا تستند إلى معلومات موثوقة.

وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إنه لم يكن يتخيل في أي مرحلة من مراحل حياته أن تصل الأمور إلى حد وجود حالة قلق إعلامي إسرائيلي على سلامة رئيس عربي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الهبة الإعلامية الإسرائيلية" التي تحدثت عن الخوف على حياة القيادة السورية، في ظل ما يُقال عن وجود اتفاقات ومباحثات جارية.

وأوضح أن ما تم تداوله حول تعرض الرئيس السوري لإصابة داخل القصر قبل أيام، ونقله إلى تركيا لتلقي العلاج، لا تؤكده أي جهة رسمية، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية السورية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن الرئيس يمارس مهام عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي أذى، وأن عدم ظهوره العلني لا يعني بالضرورة وقوع أي حادث.

نشأت الديهي أحمد الشرع سوريا اغتيال أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

