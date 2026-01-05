نشأت الديهي: المنطقة لا تحتمل صراعا جديدا ومحاولات لتكرار سيناريو فنزويلا في إيران

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على الاحتجاجات الجارية في إيران، في ظل تصاعد التهديدات الموجهة إليها من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، محذرًا من خطورة انزلاق المنطقة إلى بؤرة صراعات جديدة.



وأكد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أن المنطقة تعاني بالفعل من أزمات ممتدة، ولا تحتمل مزيدًا من عدم الاستقرار، مشددًا على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو تغليب صوت السلام والحفاظ على استقرار إقليم وصفه بـ"البائس" نتيجة كثرة النزاعات والصراعات.



وأشار إلى وجود محاولات إسرائيلية للاحتفاء بما شهدته فنزويلا سابقًا، لافتًا إلى أن أي هجوم إسرائيلي إعلامي أو سياسي مباشر على إيران قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تتمثل في تعزيز التماسك واللحمة الوطنية داخل المجتمع الإيراني في مواجهة التهديدات الخارجية.



وأوضح أن تفويت الفرصة على خلق حالة من الترابط الداخلي في إيران يمثل هدفًا أساسيًا لتلك التحركات، معتبرًا أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف إيران ودفعها إلى مسار مشابه لما حدث في فنزويلا، بما ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها.



واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن إشعال صراع جديد لن يخدم إلا الفوضى، داعيًا القوى الدولية والإقليمية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل على احتواء الأزمات بدلاً من توسيع رقعة التوتر في الشرق الأوسط.

