نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مجموعة من الفيديوهات فضح فيها تناقضات الإعلامي الإخواني محمد ناصر خلال حديثه عن الرئيس جمال عبد الناصر وتحريضه على القتل والعنف داخل الدولة المصرية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "هذا الفيديو أرسله من هنا إلى ثلاث أشخاص وزير الخارجية التركي والرئيس التركي أردوغان وأقول لهما دول اللي بيطالبوا ويحرضوا على القتل والعنف في مصر دول موجودين عندك في اسطنبول أرجوك اتصرف".

وأضاف "أرسله أيضًا إلى رئيس الوزراء البريطاني بقولك حتى لا تفاجئ مثلما تفاجأت بتغريدات علاء عبد الفتاح وتحريضه على ضباط الجيش والشرطة، أرسله حتى تعلم سلوكيات من يجلسون في لندن تابع هذا الفيديو دول محرضون وقتلى موجودين في دياركم".

وتابع "محمد ناصر هذا النكرة وهذه الشخصية الكريهة التي باعت ضميرها ودينها تقول أكاذيب وأباطيل، وهناك أتباعه ومن على شاكلته الذين يبشروا بخراب الدولة المصرية".