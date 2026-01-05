قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني
مكالمة هاتفية بين ناصر ماهر ومسئول زملكاوي تحسم جدل اهتمام بيراميدز
ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟
تأخر حسم الصفقات والمهاجم الأجنبي.. توروب غاضب من إدارة الأهلي
وائل القباني: انفصال الزمالك وچون إدوارد بالطلاق أو الخُلع
دعاء الفجر 16 شهر رجب للفرج ورفع البلاء.. اجعله بداية يومك
البيت الأبيض: رئيسة فنزويلا المؤقتة ستلتزم بالمطالب الأمريكية
فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: ما حدث في فنزويلا تنفيذ حرفي لإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي

نشات الديهي
نشات الديهي
محمود محسن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما جرى في فنزويلا يُعد تطبيقًا حرفيًا لاستراتيجية الولايات المتحدة للأمن القومي، والتي تستند إلى مبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائم على اعتبار أن أمريكا اللاتينية تمثل نطاقًا حيويًا للأمن القومي الأمريكي.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”،  أن ترامب كان قد عبّر صراحة عن هذا التوجه، من خلال تصريحاته المتكررة بشأن استهداف أطراف إقليمية مختلفة، من بينها إيران وحركة حماس، في إطار رؤية أمنية توسعية تهدف إلى فرض النفوذ الأمريكي وحماية مصالحه الاستراتيجية.


وأكد أن سقوط أي نظام سياسي لا يحدث نتيجة ضغوط خارجية فقط، بل يتطلب بالضرورة وجود عناصر داخلية من خيانات وعملاء يسهمون في إضعاف الدولة من الداخل وتهيئة الأجواء للتدخل الخارجي.


وفي سياق متصل، أشار إلى أن صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" التزمتا الصمت حيال غارة أمريكية استهدفت فنزويلا، رغم معارضتهما العلنية لسياسات ترامب، موضحًا أن هذا الموقف جاء بدافع الشعور بالمسؤولية والحفاظ على سلامة القوات الأمريكية المشاركة في العملية، ما دفع الصحيفتين إلى التحفظ على نشر تفاصيل الغارة.


واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد الفنزويلي يعكس تداخل السياسة بالإعلام والأمن، ويكشف عن أبعاد أعمق لاستراتيجيات الهيمنة والصراع الدولي.

نشأت الديهي فنزويلا الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

ترشيحاتنا

لدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نائبة التنسيقية: على الحكومة تقديم أداء أفضل لإرضاء المواطن

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: نحتاج لحكومة جديدة برؤية واضحة وهي خدمة المواطن المصري

أخبار التوك شو

توك شو| عمرو أديب يجدد التعاقد مع إم بي سي مصر.. تفاصيل أطول استحقاق دستوري للانتخابات

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد