رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده

صرح ولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي، للصحفيين يوم الجمعة في واشنطن، بأنه لا يزال يؤمن بوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "المساعدة قادمة" للشعب الإيراني، رغم عدم اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراء.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان قد فقد ثقته بالرئيس الأمريكي، قال بهلوي: "أعتقد أن الرئيس ترامب رجل يفي بوعوده. وكما قلت سابقاً، كم من الأيام قد يستغرق الأمر؟ لا أحد يعلم. نأمل أن يكون ذلك قريباً. ولكن كما قلت سابقاً، بغض النظر عن اتخاذ إجراء أم لا، ليس أمامنا نحن الإيرانيين خيار سوى مواصلة النضال".

وكانت هناك تقارير تفيد بأن بهلوي التقى خلال عطلة نهاية الأسبوع بمبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، لكن بهلوي رفض مناقشة أي اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك ما إذا كان سيلتقي ترامب مباشرة.