أخبار العالم

نداء عاجل من الجيش السوري بعدم دخول المدنيين إلى ريف حلب

محمود نوفل

وجهت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري نداء عاجلا  إلى جميع المدنيين بعدم الدخول إلى منطقة العمليات المحددة مسبقاً بريف حلب الشرقي، إلى حين انتهاء الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظاً على سلامتهم وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية سانا .
ومنذ قليل ؛ أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن واشنطن هددت دمشق بفرض عقوبات جديدة في حال توسيع عملياتها ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد ".

وأشارت الصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن توسيع عمليات دمشق ضد قسد يهدد بزعزعة استقرار سوريا ويزيد من الانقسام بين اثنين من أهم شركاء واشنطن في محاربة داعش.

ومنذ قليل ؛ أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أنها تتابع عن كثب الواقع الميداني في العمليات بعد إعلان قائد تنظيم قسد بخصوص انسحاب قواته من غرب الفرات.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في بيان لها : قواتنا جاهزة للدخول إلى المنطقة لإعادة بسط الاستقرار وبسط سيادة الجمهورية العربية السورية والتمهيد لعودة الأهالي لمنازلهم وبدء استعادة مؤسسات الدولة دورها.

وأضافت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: نتابع تطبيق تنظيم قسد للقرار المُعلن عنه ومستعدون لكافة السيناريوهات

فيما صرحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: سيبدأ تنفيذ انسحاب قوات قسد من غرب الفرات ابتداءً من صباح يوم السبت وبعدها ستبدأ قوات الجيش العربي السوري بدخول المنطقة.

وختمت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بيانها : لا صحة لما يتم ترويجه عن بدء دخول قوات الجيش لمنطقة دير حافر.

